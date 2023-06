Manchester United apprécie beaucoup le profil d'Axel Disasi. En raison d'un gros échec, le club anglais devrait en faire sa priorité en défense.

Considéré comme le roi de la vente, l'AS Monaco serait proche de refaire un coup avec Axel Disasi. Si le défenseur central de 25 ans est un cadre de l'équipe, sa côte a grimpé sur le marché des transferts. Le club de la Principauté l'estimerait désormais à 50 millions d'euros d'après Foot Mercato. Une somme astronomique pour un taulier, mais qui n'a pas effrayé son principal prétendant.

Manchester United serait toujours sur sa piste d'après le journaliste Fabrizio Romano. Après avoir déjà approché son entourage en mars dernier, le club dirigé par Erik ten Hag le considère toujours comme un renfort potentiel. Pourtant, Disasi n'est pas le choix numéro 1 des Red Devils. En effet, c'est plutôt Kim Min-jae qui figure en tête de liste. Mais le taulier de Naples se dirigerait vers un transfert au Bayern Munich. La prochaine semaine devrait donner une conclusion à l'affaire. En conséquence, c'est Axel Disasi qui serait désormais la cible préférée des Mancuniens.

Un autre défenseur de Ligue 1 pisté par Manchester United

Si Axel Disasi semble avoir la côte auprès de Manchester United, un autre défenseur de Ligue 1 plaît également au troisième de Premier League. Il s'agirait de Jean-Clair Todibo, le pilier de l'OGC Nice. D'après Fabrizio Romano, United aurait envoyé des recruteurs ces dernières semaines pour le superviser. Toutefois, leurs rapports n'ont pas fait craquer le club anglais, qui prend son temps avant de le tenter comme piste.

Du côté de l'AS Monaco, Axel Disasi a déjà fait un pas vers Manchester United. Le joueur a évoqué en mars dernier son souhait de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine : « Pour être appelé ici (en Équipe de France), il faut jouer l’Europe régulièrement et faire partie des meilleurs. C’est notre ambition aussi avec l’AS Monaco donc il faudra se qualifier pour l’Europe et ensuite, on verra ce qu’il va se passer. On parle de Ligue des champions bien sûr. J’ai envie d’y goûter et je veux me donner les moyens d’y être » avait-il déclaré auprès de Goal. Un signal positif pour les Red Devils, qualifiés pour la C1 au détriment du club du Rocher.