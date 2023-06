Malgré l’intransigeance du président Loïc Féry, Régis Le Bris, convoité par l’OGC Nice, serait toujours enclin à quitter le FC Lorient.

Mercato FC Lorient : Régis Le Bris a des envies d'ailleurs

Promu entraîneur du FC Lorient en juin 2022, Régis Le Bris a réussi sa première saison en Ligue 1. Il a fini à la 10e place du championnat après avoir été sur le podium en début de saison. Satisfait des premiers résultats de l’ancien coach de la réserve, la direction du FCL avait prolongé son contrat initial, fin mars, de deux saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2027. Un belle récompense et une marque de confiance du président Loïc Féry envers Régis Le Bris.

Mais contre toute attente, ce dernier a des envies d’ailleurs. Et depuis que l’OGC Nice a dévoilé son intérêt pour lui, son départ du FC Lorient se précise. Face à cette situation inattendue, la direction du club breton est sortie du silence pour condamner l’attitude du Gym, qui fait les yeux doux à son entraîneur. « Le FC Lorient envisage également de saisir la LFP et la Fifa pour dénoncer les pratiques répétées de l’OGC Nice et demander des sanctions contre le club. »

Vers un transfert de Régis Le Bris et un rachat de son contrat

Loïc Féry ne s’est pas arrêté à une simple condamnation de l'OGC Nice. Il a aussi fermé la porte de sortie à Régis Le Bris. « Après consultation du Conseil d’Administration, des forces vives du club et des partenaires, le FC Lorient a pris la décision de ne pas le libérer de son contrat. » Malgré tout, le coach de 47 ans serait toujours intéressé par un départ, même en claquant la porte. Si l’on se fie aux informations de L’Équipe, il ne veut pas revenir sur sa décision après avoir informé le président lorientais de sa volonté de partir. « Toujours en vacances, Régis Le Bris n'a pas changé d'avis et n'envisage pas de poursuivre sa mission chez les Merlus. »

Un transfert de Le Bris est désormais plus que probable. Mais dans ce cas-là, il faudrait racheter un contrat de quatre ans pour lui et une partie de son staff, tout en sachant que le salaire mensuel de Régis Le Bris avoisine les 70 000 euros, précise le quotidien sportif.