Si l'OL n'a toujours pas le nom de son futur directeur sportif et de son futur président, il sait au moins qui va gérer l'Académie. Pierre Sage a été nommé à ce poste.

OL : Pierre Sage, nouveau directeur de l'Académie

L'Olympique Lyonnais va encore faire revenir un ancien. Entraîneur adjoint d'Habid Beye au Red Star, Pierre Sage va faire son retour dans le club rhodanien. D'après les informations de L'Équipe, il va être nommé nouveau directeur du centre de formation, en remplaçant de l'actuel dirigeant Jean-François Vulliez.

Avant son expérience au Red Star, Pierre Sage était entraîneur des U16 de l'Olympique Lyonnais. Il avait quitté son poste en décembre 2021 pour rejoindre le club d'Île-de-France. Auparavant, il était également manager général de l'équipe de Bourg-en-Bresse.

Jean-François Vulliez ne pouvait plus officier

Pierre Sage vient remplacer Jean-François Vulliez car ce dernier ne peut plus officier à ce poste. Admis à la promotion fédérale 2023-2024 pour l’obtention du brevet d’entraîneur professionnel (BEPF), il doit entraîner une équipe ou faire partie d'un staff la saison prochaine. Il devait initialement rejoindre le staff de Laurent Blanc, alors que Ludovic Giuly vient de quitter le club, mais cette décision aurait été remise en cause. Jean-François Vulliez pourrait finalement entraîner les U17.

L'Académie de l'OL a également reçu deux bonnes nouvelles en cette fin de saison : deux de ses formateurs ont obtenu leur diplôme. Amaury Barlet et Pierre Chavondrier ont en effet été reçus au BEFF (Brevet d'entraîneur formateur de football). Le premier préparait ce diplôme en parallèle de sa fonction d'entraîneur des U17 de l'OL cette saison. Les deux hommes seront d'ailleurs promus la saison prochaine. Pierre Chavondrier va devenir l'adjoint de la réserve de l'OL aux côtés de Gueïda Fofana. Amaury Barlet va prendre sa place et et seconder Jérémie Bréchet chez les U19.