Désireux de renforcer son animation offensive durant le mercato estival, le Stade Rennais contacte le FC Nantes pour Ludovic Blas.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC s'intéresse à Ludovic Blas

Le Stade Rennais passe à l'offensive en ce début de mercato estival. Si les principaux mouvements se font principalement ressentir dans le sens des départs, avec notamment Hamari Traoré qui a quitté le club il y a quelques jours pour rejoindre la Real Sociedad, Florian Maurice compte bien réaliser un mercato ambitieux pour offrir à Bruno Genesio une équipe tailler pour la Coupe d'Europe la saison prochaine.

En ce sens, la piste menant à Enzo Le Fée était en très bonne voie ces derniers jours, lui qui veut rejoindre les rangs du SRFC cet été. Mais ce mercredi, c'est sur un autre milieu offensif que le board breton a jeté son dévolu. D'après les informations révélées par RMC Sport, Ludovic Blas intéresse grandement le Stade Rennais, et des renseignements ont d'ores et déjà été pris auprès des dirigeants nantais pour le joueur de 25 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien guingampais ne souhaite pas prolonger avec le FC Nantes, et un départ cet été est impératif pour ne pas le voir partir librement la saison prochaine.

L'OM, le LOSC et l'OGC Nice également sur le dossier

L'affaire est loin d'être bouclée pour le Stade Rennais. La concurrence est féroce pour Ludovic Blas, avec notamment la présence de l'OM, où Pablo Longoria apprécie, depuis l'hiver dernier, le profil du milieu offensif jaune et vert. Le LOSC de Paulo Fonseca est également intéressé, tout comme l'OGC Nice, qui pourrait avoir une longueur d'avance dans ce dossier car le projet sportif niçois est grandement apprécié par le joueur du FC Nantes. Pour le moment, difficile de savoir où Ludovic Blas jouera la saison prochaine, mais les convoitises sont nombreuses, et ce dossier semble bien parti pour animer ce début de mercato estival.