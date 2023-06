Après six années passées au Stade Rennais où il aura obtenu le statut de capitaine, Hamari Traoré quitte officiellement le SRFC.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC officialise le départ d'Hamari Traoré

Tout s'est accéléré ce vendredi, et l'officialisation est tombée. Via son compte Twitter, le Stade Rennais a annoncé le départ de son capitaine, après six années où il aura porté et honoré le maillot Rouge et Noir avec brio. "En fin de contrat avec le SRFC, notre capitaine emblématique s’envole vers de nouveaux horizons après 6 saisons passées en Rouge et Noir. 239 matchs, 22 passes décisives, vainqueur de la Coupe de France 2019, le capi' a tout donné et défendu avec passion le maillot rennais."

Ce départ est évidemment un coup dur pour le Stade Rennais mais n'est pas vraiment une surprise. Lors du dernier match à domicile face à l'AS Monaco le 27 mai dernier (2-0), Hamari Traoré avait cédé sa place en fin de rencontre, ovationné par les supporters du Roazhon Park et chaleureusement félicité par ses coéquipiers, comme si la boucle était bouclée.

Hamari Traoré signe deux ans à la Real Sociedad

Libre de s'engager où il le souhaite depuis le mois de janvier dernier, Hamari Traoré a choisi la Real Sociedad pour la suite de sa carrière. Il s'est rendu ce vendredi après-midi en Espagne pour passer la traditionnelle visite médicale avec son nouveau club, et signer un contrat pour les deux prochaines saisons, plus une en option, comme l'annonce L'Équipe.

Désormais, Hamari Traoré va pouvoir écrire une nouvelle page de sa carrière, et découvrir un nouveau championnat après avoir évolué en Belgique puis en Ligue 1 avec le Stade de Reims et le Stade Rennais. Il aura également le privilège de disputer la prochaine Ligue des Champions puisque son nouveau club a terminé à la 4e place de Liga à l'issue de la saison.