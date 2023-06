Face à la complexité de la piste menant à Victor Osimhen du SSC Naples, le PSG envisagerait une autre option moins onéreuse pour renforcer son attaque cet été.

En quête d’un numéro 9 pour accompagner Kylian Mbappé aux avant-postes la saison prochaine, le Paris Saint-Germain vise en priorité Victor Osimhen sur ce mercato estival. Meilleur buteur du championnat italien et grand artisan du sacre de Naples en Serie A, l’international nigérian est perçu à Paris comme le pivot parfait pour la saison prochaine. Mais face à l’intransigeance de Napoli, Luis Campos envisagerait d’autres solutions, notamment au Portugal.

Mercato PSG : Luis Campos toujours à fond sur Gonçalo Ramos

Selon les informations relayées ce jeudi par le quotidien portugais A Bola, le Paris Saint-Germain ferait désormais de Gonçalo Ramos sa priorité pour renforcer son attaque. Auteur de 27 buts et 12 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues, l’international portugais de 21 ans est lié au Benfica Lisbonne jusqu’en juin 2026. Disposant d’une clause libératoire de 120 millions d’euros, le compatriote de Cristiano Ronaldo pourrait toutefois être disponible cet été pour 80 millions d'euros, à en croire le média sportif.

Avec la complication des dossiers Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Francfort), les dirigeants parisiens verraient en l’option Gonçalo Ramos une occasion en or. Et même s’il n’a pas encore fait d’offre officielle au Benfica Lisbonne, Luis Campos envisagerait très sérieusement un transfert du natif d’Olhao durant ce mercato estival. Cependant, le PSG n'est pas seul sur ce coup et il faudra donc faire vite et se montrer généreux pour espérer une issue favorable.