Alors que son prêt avec le Stade Rennais est arrivé à terme, une solution se précise en ce début de mercato pour Karl Toko-Ekambi.

Mercato Stade Rennais : Karl Toko-Ekambi ne veut pas retourner à Lyon

En guerre avec les supporters de l'Olympique Lyonnais, Karl Toko-Ekambi n'envisage pas une seule seconde de remettre les pieds à Lyon. Prêté l'hiver dernier au Stade Rennais dans le cadre d'un prêt payant sans option d'achat, l'attaquant camerounais voit son aventure en Bretagne toucher à sa fin, avec un bilan assez mitigé qui ne suffira pas à convaincre Florian Maurice de le garder.

La principale interrogation concerne son avenir, car l'attaquant de 30 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OL, et si rien n'est fait avant le 3 juillet prochain, il sera dans l'obligation de se présenter à la reprise de l'entraînement des Gones. Pour rappel, son souhait de ne plus jamais porter le maillot lyonnais est dû aux insultes qu'il a reçu pendant un long moment de la part de certains supporters du Groupama Stadium.

Une rupture de contrat avec l'OL, la solution la plus probable

Comme l'explique Foot Mercato, l'OL ne devrait pas avoir d'autres choix que de rompre le contrat de Karl Toko-Ekambi dans les jours à venir. Car si des clubs restent intéressés par l'attaquant camerounais, ils ne devraient pas débourser le moindre centime pour un joueur qui est prêt à aller au clash avec le club auquel il appartient.

Si l'OL pouvait prétendre à récupérer une petite somme d'argent, cela ne devrait malheureusement pas arriver, et la seule solution pour clôturer le dossier de manière définitve est de rompre le contrat de Karl Toko-Ekambi, qui est lié jusqu'en juin 2024 avec l'Olympique Lyonnais. Cette option permettrait au club rhodanien de ne plus payer le salaire d'un joueur qui ne veut plus porter le maillot de l'OL.