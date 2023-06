Pour se renforcer après le départ de Lionel Messi, le PSG aurait fait de Bernardo Silva sa priorité sur ce mercato estival. Et Manchester City serait ouvert à son départ.

Mercato PSG : Accord verbal entre Bernardo Silva et le Paris SG

Déjà très actif sur le mercato estival, en dépit de la polémique Kylian Mbappé, avec les arrivées déjà conclues de Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Cher Ndour et Marco Asensio, le Paris Saint-Germain poursuit sa recherches de renforts sur le marché des transferts. Et pour combler le départ de Lionel Messi, qui a choisi l’Inter Miami à l’expiration de son contrat le 30 juin prochain, le club de la capitale française a jeté son dévolu sur Bernardo Silva, le milieu offensif de 28 ans qui vient de remporter la Ligue des champions avec Manchester City. Plusieurs sources assurent même que le Paris SG et l’international portugais ont déjà un accord verbal en vue d’un transfert cet été. De leur côté, les Skyblues ne seraient plus forcément opposés au départ de l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco.

Mercato PSG : Bernardo Silva au Paris SG pour 80M€ ?

Après six années de bons et loyaux services, Bernardo Silva pourrait quitter les rangs de Manchester City durant ce mercato estival. Longtemps réticent, le club anglais changé d’avis concernant l’ancien prodige du Benfica Lisbonne. En effet, selon les informations de Sky Sports, le récent champion d’Angleterre ne retiendra pas le Portugais cet été. La porte est donc ouverte pour un départ du coéquipier d’Erling Haaland. Toutefois, City ne cédera son gaucher portugais que contre un gros chèque. Bernardo Silva pourrait revenir en Ligue 1. La valeur de Bernardo Silva est estimée à 80 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.