Joël Cantona a dressé une short list d’entraineurs pour la succession d’Igor Tudor à l’OM. Il a un favori qu’il a recommandé à Pablo Longoria.

Difficile en ce moment de dire qui sera le nouvel entraineur de l’OM la saison prochaine. Libre depuis son départ de River Plate (Argentine), Marcelo Gallardo (47 ans) est le favori pour succéder au serbe Igor Tudor. Il serait intéressé par le banc de touche du club phocéen, mais l’accord annoncé un temps n’est pas bouclé comme l’indique La Provence. Le dossier de l’Argentin est encore au stade des négociations selon le journal régional. Pablo Longoria aurait aussi coché le nom de Paulo Fonseca sur son calepin. L’actuel entraineur du LOSC serait une option B, en cas d’échec de la signature de Marcelo Gallardo. Le nom de Christophe Galtier (56 ans) circule aussi à Marseille, sa ville natale. Cependant, il est toujours sous contrat au PSG, le temps que le club de la capitale lui trouve un successeur. Il a d’ailleurs déjà été dans le staff technique de l’OM en tant qu’adjoint de Bernard Casoni (1999-2001).

Mercato OM : Joël Cantona rêve de Christophe Galtier à Marseille

Ancien joueur de l’OM, Joël Cantona (55 ans) a désigné son favori pour prendre la place laissée libre par Igor Tudor. Il estime que le président des Marseillais est bien inspiré en tentant d’enrôler Marcelo Gallardo. « Je trouve que ce que fait le président Pablo Longoria, d'aller chercher Marcelo Gallardo, c'est magnifique. C'est super si on a la chance de l'avoir », a-t-il confié au média. Le profil de l’actuel Manager de Brighton en Premier League plait aussi au frère cadet d’Eric Cantona. « J’ai un faible pour Roberto De Zerbi. Pour moi, c'est l'un des plus beaux jeux d'Angleterre. Si on veut se régaler, c'est lui qu'il faut. Mais bon, il est sous contrat à Brighton… »

Toutefois, Joël Cantona a un favori. Il s’enflamme déjà, rien qu’à l’idée d’une éventuelle arrivée de Christophe Galtier à l’OM au poste entraineur principal. « Christophe Galtier, moi j'en rêve. Je ne sais pas s'il pourra venir... Mais c'est un Marseillais qui vient de passer un an à Paris où il a gagné son deuxième titre de champion de France. Il a une grande expérience […] c'est le moment. Il suffit que l'OM dise : 'Notre Marseillais est de retour' pour que le public s'enflamme. Je suis sûr que tout le monde serait heureux […] »