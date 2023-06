Une possible vente de l'OGC Nice est évoquée, à la grande surprise, au cas ou l’offre de Jim Ratcliffe pour racheter Manchester United est acceptée.

Mercato : Ratcliffe va-t-il vendre l'OGC Nice pour racheter Manchester United ?

L’OGC Nice a bouclé la saison 2022-2023 à la 9e place de Ligue 1 et ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine, après sa participation à la Ligue Europa Conférence cette saison. Sur le plan extra sportif, l’actualité du club azuréen est marquée par l’intérêt de Jim Ratcliffe pour Manchester United. Supporter des Red Devils, il est candidat au rachat du club de Premier League. Une candidature qui impacte forcément le Gym, car il se murmure que le club de Ligue 1 pourrait être remis sur le marché, si le milliardaire britannique obtient le feu vert pour racheter le club mancunien. Selon les informations de Romain Molina, « le grand patron d’Ineos pourrait vendre certaines de ses possessions... dont l’OGC Nice, pour pouvoir financer le rachat de Manchester United ». Toujours d'après le journaliste, « Jim Ratcliffe va devoir faire des emprunts pour assumer le rachat de Manchester United. C'est bien sûr sa priorité. »

Jim Ratcliffe à la lutte avec le cheikh qatari Jassim bin Hamad al-Thani

Rien n’est encore acquis dans le dossier ''Man U'' qui oppose Sir Jim Ratcliffe au cheikh qatari, Jassim bin Hamad al-Thani. Si l'on se fie aux infirmations du Times, il faut un délai de 8 à 12 semaines pour épuiser tout le processus d'approbation et la validation de l'offre de rachat transmise aux frères Glazer, propriétaires des Red Devils. L’OGC Nice est certes passé sans aucun souci devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel (LFP), mais une possible vente des Aiglons remettrait tout en cause. Le mercato estival de Nice est d'ailleurs déjà perturbé par le dossier du club anglais. Pour rappel, le milliardaire de 70 ans a racheté le club niçois à l’été 2019, pour un montant estimé à près de 100 millions d’euros.