Man United va être racheté, mais pas par Jim Ratcliffe. Les Red Devils vont passer sous pavillon qatari, ce qui a de quoi rassurer l'OGC Nice.

OGC Nice : Pas de rachat de Man United pour Jim Ratcliffe

L'OGC Nice n'aura pas le souci de passer au second plan dans la tête de son propriétaire. À en croire les informations de Al-Watan, un média appartenant à la famille du cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, le Qatar aurait conclu un accord pour racheter Manchester United, ce qui écarterait le proprriétaire de l'OGC Nice Jim Ratcliffe des négociations. Le dirigeant d'INEOS avait pour projet de racheter le club anglais, ce qui aurait propulsé le Gym au second rang dans la tête du milliardaire.

Une offre de 6 millions a été proposée et aurait été acceptée par les frères Glazer, actuels propriétaires du club mancunien. Un milliard d’euros pourrait être ajouté à cette somme pour être injecté dans les comptes et les infrastructures. Les Américains espèraient vendre les Red Devils pour 7 milliards d'euros mais devraient se satisfaire de cette offre, ce qui permettra au cheikh de contrôler 100% de Manchester United. De son côté, Jim Ratcliffe voulait seulement obtenir une part majoritaire du club et laisser 20% aux frères Glazer.

L'OGC Nice soulagée

L'OGC Nice s'inquiétait d'un potentiel rachat de Manchester United par Jim Ratcliffe. Fan du club mancunien, le propriétaire d'INEOS aurait fait des Red Devils sa tête d'affiche dans le football, et aurait laissé l'OGC Nice de côté. L'investisseur anglais a racheté le Gym en 2019 et a affiché de grandes ambitions pour le club azuréen, qui ne se sont pour l'instant pas du tout réalisées. Jim Ratcliffe voulait faire de Nice un concurrent crédible au PSG en France.

Un potentiel rachat de Manchester United aurait également posé problème sur le plan européen. Les deux clubs n'auraient par exemple pas pu se qualifier pour la même compétition continentale par souci de propriétaire, alors que les deux équipes visent une qualification régulière en Ligue des Champions à long terme.