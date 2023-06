Sur la liste des attaquants pistés par le Real Madrid, Romelu Lukaku se dirigerait finalement vers une autre destination. La faute à Chelsea.

Le cas Romelu Lukaku fait beaucoup parler en cette période de mercato estival. Prêté sans option d'achat par Chelsea à l'Inter Milan, l'attaquant belge a réalisé une saison en deçà des attentes. Avec « seulement » 10 buts et 6 passes décisives en Série A, il est bien loin de son bilan de 2021 (24 buts et 11 passes décisives). Si l'on ajoute à cela ses ratés en Coupe du Monde et en finale de Ligue des Champions, on se dit que ses prétendants ne seront pas nombreux cet été.

Pourtant, le Real Madrid ne serait pas contre l'idée de l'enrôler. La Casa blanca, qui vient de perdre Karim Benzema à la pointe de l'attaque, est toujours à la recherche de son remplaçant. Un joueur comme Romelu Lukaku pourrait avoir l'expérience suffisante pour remplir cette tâche, si toutefois celui-ci retrouve son niveau d'antan. L'Inter Milan serait également tenté de le conserver, mais sans grande conviction selon Giuseppe Marotta, le directeur sportif du club.

Chelsea a une autre idée en tête pour Romelu Lukaku

Il reste une énigme à résoudre dans le dossier Lukaku : que souhaite Chelsea ? Le président des Blues, Todd Boehly, semble avoir trouvé un meilleur plan que le Real Madrid pour son buteur. Le dirigeant de 49 ans souhaiterait faire un échange de joueurs avec l'Inter Milan : Nicolò Barella contre Romelu Lukaku, selon le Corriere dello Sport. Toutefois, il est difficile de croire que les Nerazzurri vont craquer pour cette offre, compte tenu des performances de Barella et celles de Lukaku.

Si l'Inter n'a pas remporté la Ligue des Champions cette saison, il peut s'appuyer sur son milieu de terrain de 26 ans pour continuer de progresser. Barella a été très utilisé avec notamment 35 matchs de Série A (pour 6 buts et 6 passes décisives) et 12 rencontres de Ligue des Champions (3 buts) à son actif. Sa valeur est estimée à 70 millions d'euros par son club selon BeIN Sports. Reste à savoir si Chelsea saura convaincre l'Inter de céder, et s'il sera rattrapé par le fair-play financier. Si c'est le cas, cela pourrait profiter au Real Madrid.