Alors que sa dernière offre en date pour Loïs Openda a été repoussée par le RC Lens, le RB Leipzig scruterait d’autres pistes en plan B.

Mercato : Le RC Lens refuse de céder Loïs Openda à Leipzig à 30 M€

Pour remplacer Christopher Nkunku, transféré à Chelsea, le RB Leipzig veut recruter Loïs Openda. Le club allemand a transmis une offre estimée à 30 M€ au RC Lens dans ce sens. Mais cette proposition a été refusée par les Artésiens, qui réclament plus que ce montant pour leur meilleur buteur. L’avant-centre belge a en effet inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 38 match de Ligue 1 disputés. Pour sa première saison sous le maillot du RCL, il a fini 4e au classement des meilleurs buteurs du championnat.

Qualifiée directement pour la phase de poule de la Ligue des champions, l’équipe de Franck Haise a besoin des services de Loïs Openda pour faire une bonne campagne en coupe d'Europe. De plus, ce dernier est sous contrat jusqu’en 2027. Le RC Lens n’a donc pas la pression pour le vendre et ne souhaite pas le brader. Acheté à près 12 M€ l’été dernier, au Fc Bruges, l’attaquant de 23 ans a vu sa valeur marchande grimper grâce à ses performances avec le RC Lens.

Mercato : Le RB Leipzig sone à Marcus Thuram pour oublier Loïs Openda

Face à l’exigence des Lensois, le RB Leipzig devrait revenir à la charge avec une proposition plus élevée. Entre-temps, le club de Bundesliga s’est lancé sur des pistes comme solutions alternatives. Selon les indiscrétions de médias allemands, le club classé 3e du dernier championnat en Bundesliga a des vues sur Folarin Balogun (22 ans). Prêté au Stade Rennais lors de l’exercice dernier, le jeune attaquant est indésirable à Arsenal où il ne rentre pas dans les plans de Mikel Arteta, le manager des Gunners. De ce fait, le club londonien devrait le remettre sur le marché cet été.

En plus de l’international américain, Leipzig aurait également coché le nom de Marcus Thuram. L’international Tricolore a l’avantage d’être libre de tout engagement à l’issue de son contrat au Borussia Mönchengladbach. La possibilité de recruter le Français sans indemnité de transfert pourrait vite fait oublier la piste Loïs Openda, au cas ou le RC Lens campe sur sa position. En tout cas, l’équipe de Marco Rose semble envoyer ainsi un message fort aux Sang et Or pour leur décisif avant-centre, dont la valeur est estimée à 20 M€ par Transfermarkt.