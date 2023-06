Susceptible de céder à l’offre des Saoudiens prochainement, l’homme d’affaires américain Franck McCourt pourrait décrocher le jackpot avec la Vente OM.

Vente OM : Franck McCourt ferme sur sa position

Malgré l’intérêt persistant de l’Arabie saoudite et d’autres investisseurs indiens, le milliardaire américain Franck McCourt maintient sa position initiale. Après avoir refusé formellement une offre de rachat du club de Mohamed Ajroudi, l’homme d’affaires de 69 ans continue de refuser de céder le club olympien. Pour autant, une vente de l’OM pourrait rapporter très gros à Franck McCourt.

Vente OM : 400M€ dans les poches de Franck McCourt ?

Alors que le président Pablo Longoria travaille depuis des mois pour assainir les finances du club, la valorisation de l’Olympique de Marseille est en train d’exploser. Après avoir déboursé 45 millions d’euros en 2016 pour racheter l’Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus, Franck McCourt pourrait faire une belle plus value s’il venait à accepter l’offre de rachat de l’Arabie saoudite. En effet, la valeur de l’OM ne cesse d’augmenter et serait aujourd’hui estimé entre 359 et 400 millions d’euros selon le réseau de cabinet de conseils comptables, KPMG.

Grâce aux nouvelles estimations du cabinet, en 2023, le club olympien figure à la 32e place des clubs les plus chers du monde. Après Brand Finance, le rapport The European Elite de KPMG donne une estimation légèrement différente et inférieure de la valorisation de l’Olympique de Marseille. Avant KPMG, c’état le cabinet de conseil en évaluation de marque, Brand Finance qui avait observé la progression fulgurante de l’OM. Le club de Franck McCourt serait le 5e club de football européen ayant connu la plus grosse croissance, cette saison.

S’il se décide à vendre l’OM, Franck McCourt pourrait profiter de cette vague pour faire une énorme plus value de 10 fois son investissement initial pour acquérir le club de la Canebière. Reste maintenant à savoir si l’Américain se laissera convaincre par l’Arabie saoudite, sept ans après son arrivée en Ligue 1.