Alors que les supporters tremblent à l'idée de voir Alexis Sanchez quitter l'OM cet été, Pablo Longoria rassure Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria envoie un signal positif pour Alexis Sanchez

Deux jours après l'ultime fiasco vécu à Ajaccio avec la défaite de l'OM 1-0 au stade François-Coty, Pablo Longoria s'est présenté devant la presse afin de faire le fameux bilan annuel de la saison marseillaise. Après avoir parlé du bilan comptable de son équipe, qu'il juge tout de même satisfaisant, le président marseillais a rapidement été interrogé sur l'avenir d'un élément fort de l'Olympique de Marseille : Alexis Sanchez.

En effet, le dirigeant espagnol a confirmé que des discussions étaient en cours entre lui et l'agent de l'attaquant chilien, en précisant que celles-ci avaient débuté de façon positives. "On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d'accord pour dire qu'il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu'il s'est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l'écoute. La discussion a débuté de façon positive." Une première bonne nouvelle pour les supporters marseillais à l'approche du mercato estival.

Des contacts confirmés pour la succession d'Igor Tudor

L'autre dossier chaud concerne le successeur d'Igor Tudor. Face à la reprise de l'entraînement qui tombera le 3 juillet prochain, Pablo Longoria s'active en coulisse, et confirme que des contacts sont d'ores et déjà en cours avec certains noms qui n'ont pas été dévoilés. "Il y a des contacts oui, c'est normal. L'important c'est de bien établir son profil et de bien connaître le coach. Il y a des styles qui ne collent pas avec Marseille. Le style doit être clair. On doit faire du Vélodrome une force. On doit donc jouer d'une façon qui plait à notre public qui est passionné. Avec du jeu offensif."

Des déclarations qui devraient rassurer les fans de l'OM, déçus des performances du club cette saison au Vélodrome, et qui attendent que leur antre devienne enfin une forteresse imprenable pour les adversaires.