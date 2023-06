L’annonce de l’arrivée très prochaine de Luis Enrique sur le banc du PSG par L’Équipe, débloque une situation épineuse à l’OM.

Avec Luis Enrique, le PSG favorise l'arrivée de Gallardo à l'OM

Le PSG et l’OM, les deux plus grands rivaux du football français, vont changer d’entraîneurs. Si Christophe Galtier est sur le point d’être licencié pour résultats insuffisants, l’Olympique de Marseille n’a lui déjà plus d’entraîneur après la démission d’Igor Tudor, dont les résultats en fin de saison ont été catastrophiques. Il a échoué à qualifier le club phocéen pour la prochaine Ligue des Champions, l’obligeant à passer par les barrages pour espérer participer à celle-ci la saison prochaine.

Le chemin du Paris Saint-Germain a croisé celui de l’Olympique de Marseille dans la quête d’un entraîneur. Le club de la capitale, alors que Marcelo Gallardo discutait avec l’OM pour remplacer Igor Tudor, s’était lui aussi positionné sur l’Argentin. Ce dernier, pour justifier la latence de sa venue au club phocéen, a posé, selon La Provence, des exigences les plus douteuses.

Marcelo Gallardo exigerait que l’OM lui permette d’arriver sur son banc avec plus de 10 collaborateurs. Habituellement, les entraîneurs rejoignent un club de football avec 3 ou 5 collaborateurs. L’Argentin en demandait beaucoup plus à l’Olympique de Marseille en plus de vouloir co-gérer les transferts des joueurs. Toutes ces demandes auraient été acceptées par le club olympien et pourtant Marcelo Gallardo n’était toujours pas proche de signer son contrat.

Marcelo Gallardo à Marseille, déjà des problèmes à l'horizon ?

Le but de la multiplication de ses demandes était de retarder l’aboutissement des négociations avec l’OM puisqu’il privilégiait une signature au PSG. L’Argentin négociait également avec le club de la capitale qui a plus de moyens et qui pourrait lui permettre de travailler dans de bien meilleures conditions. Maintenant que le club parisien a, semble-t-il, porté son choix sur Luis Enrique, on imagine que le dossier Gallardo devrait vite aboutir du côté de Marseille. Le seul problème dans cette affaire est que l’Argentin, en arrivant avec une colonie de collaborateurs, va obliger le club phocéen à licencier certaines personnes.

Et si l’Olympique de Marseille parvient à garder certains de ses collaborateurs aux différents postes que Gallardo veut combler avec ses hommes, de grosses frictions apparaîtraient très vite au sein de l’institution. Cette hypothèse devrait être très mal vue en interne et cela pourrait déjà semer les germes d’un échec. Pablo Longoria, le président de l'OM, et Frank McCourt devraient bien réfléchir à deux fois avant d'engager Marcelo Gallardo.