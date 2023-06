Susceptible de quitter le PSG durant ce mercato estival, l’attaquant Neymar Jr fait l’objet d’une offensive d’envergure de la part de l’Arabie saoudite.

Après le départ de Lionel Messi en fin de contrat et qui a décidé de rejoindre l’Inter Miami, aux États-Unis, le Paris Saint-Germain aimerait également négocier le transfert de Neymar afin de se séparer d’un important salaire. Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2027, la star brésilienne serait d’accord pour rejoindre un nouveau projet cet été. Si son nom a été régulièrement associé à plusieurs grands clubs anglais comme Chelsea, Manchester United et Newcastle United, le milieu offensif de 31 ans pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie saoudite.

Mercato PSG : Une offre de 200M€ pour Neymar

Récemment, le tabloïd britannique The Express a confirmé que Neymar fait partie des stars que l’Arabie Saoudite aimerait attirer durant ce mercato estival, tout comme Son Heung-min, Hugo Lloris (Tottenham), Paul Pogba (Juventus) et Kalidou Koulibaly (Chelsea). Ce samedi, le journaliste Marco Conterio de TMW, le président d’Al Hilal a fait le déplacement à Paris en Europe jeudi pour discuter directement avec Neymar concernant son avenir et une arrivée en Saudi Pro League dès cet été.

Pour convaincre Neymar de suivre les traces de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, le club saoudien lui aurait proposé un salaire de 200 millions d’euros annuels lors de cette entrevue. Dans l’attente d’un appel de la Major League Soccer pour retrouver son ami Lionel Messi, l’ancien attaquant du FC Barcelone continuerait les discussions avec Al-Hilal.

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano assure que « Neymar donne sa priorité à l’Europe malgré une offre colossale provenant d’Arabie saoudite. Le brésilien a encore un long contrat au PSG (2027) et les négociations s’annoncent très compliquées pour le faire partir. » Quant au Paris SG, il attend juste la bonne offre pour faire ses adieux à l'enfant de Mogi das Cruzes.