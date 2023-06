Alors que l'avenir de certains joueurs du FC Nantes est incertain cet été, deux offres ont été formulées pour un taulier de l'effectif.

Mercato FC Nantes : Le Besiktas et le Feyenoord veulent Jean-Charles Castelletto

L'effectif du FC Nantes sera sans doute bien différent à la reprise du championnat en août prochain. Si Nicolas Pallois et Andrei Girotto sont quasiment certains d'être de la partie la saison prochaine, ce n'est pas le cas d'Alban Lafont et de Ludovic Blas, annoncés sur le départ du FCN cet été. En fin de contrat en juin 2024, les deux hommes forts de Pierre Aristouy n'ont pas prolongé, et pas question pour Waldemar Kita de les laisser partir gratuitement la saison prochaine.

À l'heure actuelle, c'est Ludovic Blas qui semble avoir le plus de convoitises, avec plusieurs intérêts, dont celui du Stade Rennais et de l'Olympique de Marseille en ce qui concerne la Ligue 1. La semaine dernière, la Turquie s'est également positionnée, puisque Galatasaray a fait du meneur de jeu jaune et vert une priorité.

Mais ce lundi, c'est un autre taulier du FC Nantes qui pourrait être amené à quitter le club dans les jours à venir. En effet, d'après les informations révélées par Foot Mercato, les dirigeants nantais ont reçu deux offres pour Jean-Charles Castelletto, en provenance du Besiktas et du Feyenoord. Si le montant des offres n'a pas filtré, la direction avait fixé le prix de son défenseur à 5 millions d'euros, et n'était pas d'avis à s'en séparer durant le mercato estival.

Des renforts attendus au FC Nantes

Face aux nombreux départs qui pourraient intervenir durant le mercato estival, plusieurs recrues sont attendus au FC Nantes pour offrir à Pierre Aristouy un effectif capable de jouer autre chose que le maintien la saison prochaine. Dans cette quête, les dirigeants ont déjà bouclé le dossier Mostafa Mohamed en ayant levé l'option d'achat de 6 millions fixée par Galatasaray lors de son prêt. Il faudra maintenant réussir à renforcer le milieu de terrain, et également le poste de gardien de but, deux chantiers majeurs pour le FCN cet été.