Le FC Nantes a transmis le prix de Ludovic Blas à l’OM, à Rennes et au LOSC, tous courtisans du meneur de jeu Canari, pendant ce mercato d'été.

Mercato : Le FC Nantes réclame 15 M€ pour céder Ludovic Blas

Trois clubs de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, le LOSC et le Stade Rennais sont à la lutte pour recruter Ludovic Blas au FC Nantes. Si Marseille et Lille s’intéressent au N°10 des Canaris depuis la saison dernière, Rennes s’est mis sur les rangs depuis l’ouverture du mercato estival, selon les informations de RMC Sport. Le joueur de 25 ans serait même sensible à l’intérêt des Rennais à en croire L’Equipe.

N’ayant plus qu’un an de contrat au FCN (jusqu'au 30 juin 2024), le milieu offensif dispose d’un bond de sortie. Le club de la Loire Atlantique doit le vendre cet été pour éviter de le voir filer librement en janvier 2023. Et le président Waldemar Kita exigerait le montant de 15 millions d’euros pour le céder, d'après le quotidien sportif. Transféré de l’EA Guingamp au FC Nantes à 8 millions d’euros en septembre 2019, Ludovic Blas vaut actuellement 18 M€ sur le marché des transferts, selon Transfermarkt.

Mercato Le FC Nantes : Ludovic Blas avait recalé le LOSC l'été dernier

Il faut noter que le président du club nantais est resté sur le même tarif auquel il était prêt à vendre le natif de Colombes en aout 2022. En effet, Lille était tombé d’accord avec Waldemar Kita sur un transfert à 15 M€, en plus des bonus pouvant aller jusqu'à 5 M€, mais Ludovic Blas avait finalement décidé de rester au FC Nantes, pour jouer la coupe d’Europe (Ligue Europa) après avoir offert la coupe de France 2022 au club. Il était pourtant d’accord au départ, avant de faire « machine arrière », comme le précise le journal.