En quête d'un avant-centre de très haut niveau, le PSG veut déloger Harry Kane de Tottenham cet été. Et le dossier fait l’unanimité chez les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Harry Kane, nouvelle priorité du Paris Saint-Germain

Harry Kane, qui n'a plus qu'un an de contrat à Tottenham, pourrait être l’un des trois coups du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. À côté de l'avenir incertain de Kylian Mbappé et le départ déjà acté de Lionel Messi, le club de la capitale est à la recherche d'une nouvelle star offensive cet été. Un grand attaquant de surface capable de permettre au PSG d’affronter avec sérénité les grands rendez-vous de Ligue des Champions.

Si les noms de Victor Osimhen et Randal Kolo Muani ont longtemps été associés aux Rouge et Bleu, les prix fixés respectivement par Naples et l’Eintracht Francfort ont obligé les dirigeants parisiens à revoir leurs plans. Dans cette optique, Le Parisien assure que le récent champion de France fait désormais de l’international anglais Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, sa nouvelle priorité à ce poste.

Auteur de 32 buts et 5 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, le capitaine des Three Lions dispose d’un soutien de taille à Paris, à savoir le président Nasser Al-Khelaïfi. À en croire le journal régional, le patron des Rouge et Bleu pousserait en personne en interne afin que Harry Kane débarque au PSG cet été. Et cela tombe bien puisque le futur entraîneur parisien voudrait lui aussi avoir le compatriote de David Beckham dans son effectif la saison prochaine.

Luis Enrique rêve de Harry Kane

En négociations avancées avec la direction du Paris Saint-Germain pour prendre la place de Christophe Galtier, Luis Enrique travaille déjà sur la composition de son futur effectif. S’il souhaite conserver Neymar et Marco Verratti dans son groupe et valider les pistes Bernardo Silva (Manchester City), Luis Hernandez (Bayern Munich), Kang-in Lee (Majorque) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), le technicien espagnol ferait surtout du buteur Harry Kane son choix absolu pour le poste de numéro 9 aux côtés de Kylian Mbappé.

Le journaliste André Onrubia, qui commente la Ligue 1 en Espagne, explique que du côté de Paris, Nasser Al-Khelaïfi serait persuadé que la venue de l'ancien entraîneur du FC Barcelone sur le banc serait un énorme atout pour le PSG dans le dossier Kane. Toutefois, Al-Khelaïfi et Enrique vont désormais travailler à trouver les arguments qu’il faut pour convaincre Daniel Levy, le président des Spurs, de laisser partir le natif de Londres. La presse anglaise indique qu’il faudra au moins 100 millions d’euros pour espérer aboutir à un accord dans ce dossier.