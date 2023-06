Alors qu'un retour à l'OM semblait inéluctable, un incroyable retournement de situation pourrait avoir lieu pour Arkadiusz Milik.

Mercato OM : La Juventus veut négocier avec l'OM pour Arkadiusz Milik

Le dossier du buteur polonais n'a pas fini d'agiter Marseille. Après un prêt d'une saison à la Juventus, Arkadiusz Milik devait revenir à l'OM pour ensuite trouver une autre destination, lui qui n'entre pas dans les plans des dirigenats phocéens pour la saison prochaine. Ces derniers jours, un transfert à la Lazio Rome était en bonne voie, mais d'après les informations de La Provence, la Vieille Dame n'aurait pas encore totalement lâché l'affaire.

En effet, les Bianconeri, qui avaient récemment décidé de ne pas lever l'option d'achat de 7 millions d'euros pour conserver le joueur de 29 ans, voudrait finalement négocier avec Pablo Longoria pour essayer de faire baisser le tarif, et s'attacher de manière définitive les services de l'attaquant polonais. Toujours selon le quotidien local, l'entourage du joueur se plaît énormément à Turin, et ne semble pas vouloir quitter les lieux de sitôt. Les dirigeants turinois sont sur la même longueur d'onde, et veulent absolument poursuivre l'aventure avec Arkadiusz Milik.

Naples également à l'affût pour Arkadiusz Milik

Toujours selon les informations révélées par La Provence, Naples serait également à l'affût pour faire revenir Arkadiusz Milik. Le buteur polonais a déjà porté les couleurs du club napolitain de 2016 à 2021, où il a disputé pas moins de 122 rencontres toutes compétitions confondues pour un total de 48 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées.

Ayant refusé de prolonger son contrat lors de sa dernière saison, l'attaquant de 29 ans a été écarté du groupe professionnel, avant d'être prêté, puis acheté par l'Olympique de Marseille. Si Naples se permet d'entamer les démarches pour le faire revenir, c'est sans doute pour anticiper un potentiel départ de son buteur nigérian, Victor Osimhen, notamment courtisé par le PSG.