Après avoir échoué avec Lionel Messi, l’Arabie saoudite rêverait désormais de Marco Verratti. Un intérêt confirmé par l’agent du milieu du PSG.

Mercato PSG : Marco Verratti prêt à claquer la porte cet été ?

D’après les informations du journaliste Alfredo Pedulla, les dirigeants d’Al-Hilal seraient intéressés par une arrivée de Marco Verratti durant ce mercato estival. Après onze saisons sous les couleurs rouge et bleu, l’international italien de 31 ans commence à ressentir de la lassitude et serait ouvert à un changement d’air cet été, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026.

De son côté, Luis Campos, le directeur sportif du club de la capitale française, ne serait pas forcément opposé au départ de Marco Verratti, mais attendrait de trouver d’abord son remplaçant avant d’ouvrir des négociations pour son transfert contre un montant compris entre 80 et 100 millions d’euros. Même si le dernier mot devrait revenir à Luis Enrique, pressenti pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. Et l’information est confirmée par l’entourage même du joueur.

Marco Verratti se laisse 2 à 3 semaines pour prendre une décision

Marco Verratti va-t-il faire faux bond à Luis Enrique ? Dans son édition du jour, L’Équipe assure que Luis Campos entend garder absolument l’enfant de Pescara et Neymar dans son effectif au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais à l’occasion de la cérémonie du Golden Boy, Rafaela Pimenta, la représentante du numéro 6 parisien, a tenu à maintenir un certain flou autour de l’avenir de son client.

« Ne faisons pas de bruit, le marché vient juste de commencer. Et je ne veux pas faire de bruit si je parle. Il y a un chemin à parcourir. Il est encore tôt, nous avons besoin de 2-3 semaines pour comprendre comment ça se passe. Verratti porte le maillot de l'équipe nationale avec fierté. Et c'est déjà suffisant », a déclaré l’avocate italienne dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano avant d’évoquer l’offre saoudienne.

« J'apprécie ces offres, nous devons respecter les clubs d'Arabie saoudite. Le fait qu'ils dépensent cet argent signifie et me laisse penser qu'ils ont des projets concrets. Pour faire du football et voir un football de plus en plus beau même d'autres endroits », a ajouté Rafaela Pimenta.