À la recherche d'un attaquant en ce début de mercato estival, le RC Lens va finalement boucler la signature d'un milieu de terrain.

Mercato RC Lens : Stijn Spierings au RCL, c'est imminent !

Le RC Lens est sur le point d'officialiser sa première signature estivale dans les prochaines heures. Si le dossier de l'attaquant semblait prioritaire ces derniers jours face à la menace concernant un probable départ de Loïs Openda, c'est finalement au milieu de terrain que les choses se sont accélérées.

Depuis le début du mercato, les dirigeants Sang et Or avaient coché le nom du milieu toulousain, Stijn Spierings, auteur d'une excellente saison sous le maillot du Téfécé, avec pas moins de 36 matches de championnat disputés pour 2 buts inscrits. Selon les informations révélées par Foot Mercato, le joueur néerlandais et le RCL sont sur le point de trouver un accord, et la visite médicale aurait d'ores et déjà été programmée. Pour rappel, Stijn Spierings arrivait en fin de contrat avec le Toulouse FC. Il va donc s'engager librement avec le RC Lens, qui réalise une excellente opération.

11 millions d'euros formulés pour Habib Diarra

Stijn Spierings ne devrait pas être le seul milieu de terrain à débarquer dans le Nord cet été. Conscient qu'une participation en Ligue des Champions va nécessiter un effectif de qualité, le RC Lens serait désormais pleinement concentré sur la piste menant à Habib Diarra du RC Strasbourg.

D'après les dernières informations divulguées par Foot Mercato, une offre de 11 millions d'euros aurait été formulée au club alsacien pour le convaincre de céder son joueur sénégalais. Toutefois, le RCL n'est pas seul sur ce dossier, puisque l'OM est également à l'affût et suit le Strasbourgeois depuis un long moment. De quoi nous offrir une nouvelle bataille entre Lensois et Marseillais en ce début de mercato estival.