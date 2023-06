Face aux différentes approches du RB Leipzig en ce début de mercato estival, le RC Lens a fixé son tarif pour céder Loïs Openda.

Mercato RC Lens : Loïs Openda, c'est 50 millions d'euros minimum

Le RB Leipzig est prévenu, il faudra sortir le chéquier pour s'offrir Loïs Openda cet été. Après avoir obtenu l'accord de l'attaquant belge il y a quelques jours, le pensionnaire de Bundesliga a proposé pas moins de 30 millions d'euros pour tenter de convaincre le RC Lens. Une offre conséquente, immédiatement refusée par le club artésien.

Et d'après les dernières informations de RMC Sport ce mardi, c'est presque le double de la première offre que les dirigeants allemands vont devoir mettre pour satisfaire les exigences des Sang et Or. En effet, le média révèle que le club nordiste attend à minima 50 millions d'euros pour céder son attaquant belge cet été, lui qui avait été acheté à peine 12 millions d'euros l'an dernier.

Loïs Openda pourrait devenir le transfert le plus cher du RC Lens

Si le RC Lens parvient à vendre son attaquant belge à 50 millions d'euros minimum, il exploserait le record de la plus grosse vente du club, effectuée la saison dernière. Pour rappel, le jeune milieu de terrain, Cheick Doucouré, avait pris la destination de Crystal Palace, permettant au club artésien d'encaisser un chèque de 25 millions d'euros.

La vente de Loïs Openda pourrait donc rapporter le double de cette somme, encore faut-il trouver un acheteur ayant l'ambition de mettre les 50 millions d'euros sur celui qui a inscris 21 buts en 38 rencontres de championnat disputés cette saison. Si ce tarif risque d'être un peu trop élevé pour le RB Leipzig, il est fort à parier qu'un club de Premier League se positionne sur l'attaquant lensois dans les semaines à venir pour le recruter.