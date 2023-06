Pour renforcer leur milieu de terrain durant le mercato estival, le RC Lens et l'OM foncent sur un jeune crack formé au SRFC.

Mercato RC Lens : Le RCL s'intéresse à Andy Diouf

Le RC Lens continue d'explorer certaines pistes en ce début de mercato estival. Face à plusieurs départs qui pourraient intervenir dans les prochaines semaines, les dirigeants travaillent sans relâche pour offrir un effectif de qualité à Franck Haise la saison prochaine. À l'heure actuelle, deux secteurs de jeu sont ciblés par la direction lensoise, à savoir le milieu de terrain et l'attaque.

En ce qui concerne les pistes offensives, le RCL est en passe de boucler la venue de Morgan Guilavogui du Paris FC, qui a réalisé une très bonne saison en Ligue 2. En ce qui concerne l'entrejeu, le milieu toulousain Stijn Spierings devrait s'engager librement avec les Sang et Or, lui qui est en fin de contrat avec le Toulouse FC. Et ces dernières heures, le RC Lens s'intéresse à un autre milieu de terrain, formé au Stade Rennais, qui a rayonné cette saison avec le FC Bâle.

En effet, selon les informations révélées par L'Équipe, les dirigeants lensois ont entamé des discussions pour Andy Diouf, qui est officiellement un joueur du FC Bâle depuis que le club suisse a levé son option d'achat de 5,5 millions d'euros fixée par le Stade Rennais.

L'Olympique de Marseille suit également le dossier

Décidément, l'OM et le RC Lens semblent s'intéresser aux mêmes joueurs ces derniers jours. Après Habib Diarra, milieu du RC Strasbourg qui intéresse les deux clubs, c'est au tour d'Andy Diouf d'être courtisé par les Lensois et les Marseillais. Comme l'indique L'Équipe, Pablo Longoria s'intéresse depuis peu au profil du milieu de terrain formé au SRFC, et va donc devoir lutter avec le RCL dans les prochains jours.

Mais avant cela, il va falloir négocier avec le FC Bâle, et il ne sera sans doute pas simple d'obtenir un accord aussi facilement avec le club suisse, qui compte beaucoup sur son jeune prodige pour la saison prochaine.