Après l’arrivée de Marcelino, le président l’OM, Pablo Longoria, se concentre désormais sur le mercato. Des indices sur ses futures recrues sont dévoilés.

Mercato OM : Pablo Longoria veut des joueurs expérimentés, à fort caractère

Avec l'arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, l'Olympique de Marseille entre dans une nouvelle phase de préparation pour son mercato estival. Le club phocéen se concentre à présent sur le renforcement de son effectif et a déjà identifié les postes à renforcer en collaboration avec son nouvel entraîneur. Parmi les postes identifiés, on retrouve notamment le milieu de terrain, l'attaque et la défense.

Ces zones clés connaitront des ajustements pour permettre à l'équipe phocéenne de progresser et d'atteindre ses objectifs sous les ordres de Marcelino. En ce qui concerne les profils des futures recrues, L’Équipe assure que la direction de l’OM cherche à attirer des joueurs expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves à l'étranger et sur la scène européenne. Il faut dire que la pression entourant l'Olympique de Marseille est connue de tous.

Jouer pour ce club emblématique implique une grande attente de la part des supporters et des médias. C'est pourquoi le président Pablo Longoria et la cellule de recrutement de l’OM visent des joueurs ayant une forte personnalité et la force mentale nécessaires pour affronter cette pression et donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain.

L’OM proche d’accueillir un milieu de terrain très expérimenté

Cette approche vise à renforcer l'effectif de l'OM avec des joueurs qui ont déjà démontré leur capacité à évaluer au plus haut niveau et à faire face à des défis compétitifs. En recrutant des éléments expérimentés, le club espère améliorer sa performance et sa régularité, en particulier lors des compétitions européennes. D’ailleurs, le club entraîné par Marcelino est proche d’accueillir sa première recrue.

Comme annoncé, l'Olympique de Marseille est en négociations avancées avec l'Atlético Madrid pour finaliser l’arrivée de Geoffrey Kondogbia (30 ans). Le milieu de terrain de 30 a déjà trouvé un accord contractuel avec le club phocéen et met la pression sur sa direction pour finaliser ce deal. Le quotidien sportif assure que l'ancien joueur du RC Lens et l'OM se sont entendus sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu'en juin 2026, avec une année supplémentaire en option. Il devrait percevoir un salaire mensuel estimé entre 500 000 et 600 000 euros à Marseille.

Les deux écuries poursuivent les discussions afin de conclure un accord total pour ce deal. Le montant de la transaction est estimé à environ 7 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, l'Olympique de Marseille devra mener des négociations complexes pour recueillir les profils recherchés et s'assurer que les joueurs choisis correspondent parfaitement à la vision du club. Les supporters de l'OM espèrent que ces nouveaux renforts contribueront à renforcer l'équipe et à mener leur club vers de nouvelles réussites, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale.