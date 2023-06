Après la venue de Marcelino, l’OM peut désormais se concentrer sur le mercato. Le président Pablo Longoria a deux nouvelles priorités.

OM Mercato : Pablo Longoria compte renforcer le secteur offensif

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour l’Olympique de Marseille. Après des semaines de recherches infructueuses, la direction marseillaise est enfin parvenue à mettre la main sur son nouvel entraîneur. Marcelino a été choisi pour diriger l’équipe phocéenne la saison prochaine. Sa signature a été officialisée par l’OM ce vendredi soir.

Autre preuve que tout va bien en ce moment à l’Olympique de Marseille, l’arrivée de Geoffrey Kondogbia est en très bonne voie. Un accord de principe a déjà été conclu avec le milieu de tarin expérimenté et il ne resterait plus qu’à l’OM de trouver un terrain d'entente avec l’Atlético Madrid pour finaliser cette opération. Les deux écuries sont proches de s’entendre sur un transfert à hauteur de 7 millions d’euros. Et ce n’est pas terminé.

Ce marché des transferts est encore long et la direction de l’OM a encore pas mal de dossiers à finaliser. Selon les dernières informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais ont clairement établi leur objectif de recruter deux attaquants supplémentaires, en cas de prolongation du contrat d'Alexis Sanchez à l'OM. Cette décision témoigne de leur volonté de renforcer le secteur offensif de l'équipe pour la saison à venir.

Deux nouveaux attaquants attendus à l’Olympique de Marseille

Le recrutement de nouveaux attaquants est essentiel pour garantir une compétitivité accrue à l’équipe et offrir davantage d'options à l'entraîneur Marcelino. Avec deux renforts offensifs supplémentaires, l'OM pourrait bénéficier d'une plus grande profondeur de banc et d'une variété de profils qui pourraient s'adapter à différentes situations de jeu.

Qui sont alors ces deux attaquants visés ? Le président Pablo Longoria et son équipe ont certainement identifié les caractéristiques spécifiques qu'ils recherchent chez ces deux attaquants. Ils peuvent chercher des joueurs rapides et techniques, capables de créer des occasions de but et de marquer régulièrement. Ou bien, ils peuvent privilégier des attaquants plus physiques, capables de jouer en pivot et de peser sur la défense adverse.

Les critères de sélection seront sans aucun doute basés sur les besoins spécifiques de l'équipe et la vision de jeu de Marcelino. Il faudra donc surveiller de près le développement de ces éventuels transferts afin de voir comment l'effectif de l'OM répondra à ces objectifs ambitieux durant ce mercato estival.