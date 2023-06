À la suite de Naples, une autre équipe italienne veut arracher Kevin Danso au RC Lens, alors que le club nordiste se prépare pour la Ligue des Champions.

Mercato RC Lens : Le Napoli refroidi pour Kevin Danso ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Kevin Danso est associé au SSC Naples en Serie A. La rumeur sur l’intérêt du club champion d’Italie s’est amplifiée avec l’arrivée de Rudia Garcia en Campanie au poste d’entraineur. Le technicien français a succédé à Luciano Spalletti qui a pris une année sabbatique après le titre. Mais selon les dernières nouvelles en provenance d’Italie, le Napoli aurait abandonné la piste menant vers le défenseur central du RCL. Et pour cause, son profil ne ferait pas l’unanimité au sein du board napolitain, si l’on en croit le journaliste transalpin Gianluca Di Marzio.

De plus, la position de la direction lensoise concernant l’Autrichien aurait aussi contribué à refroidir Naples. En effet, le RC Lens n’est pas vendeur officiellement, même si elle reste à l’écoute des propositions pour Kevin Danso. Comme l’avait déclaré le club, il espère conserver la plupart de ses joueurs majeurs de la saison dernière, en dehors de ceux qui disposent d’un bon de sortie, en vue de la Ligue des champions.

Mercato RC Lens : Le solide défenseur du RCL intéresse l'AC Milan

Sauf que l’international autrichien à la cote en Italie. Alors que le retrait de Naples est évoqué, la même source fait cas de l’intérêt de l’AC Milan. Le club lombard aurait pris le relais de son homologue de Serie A, si l’on croit le confrère de Skysport. Les Rossoneri sont en effet en quête d’un solide défenseur et d’autres renforts de taille, afin de jouer crânement le titre de champion la saison prochaine, après avoir raté coche lors du dernier exercice. Ils sont également aux trousses de Seko Fofana, le polyvalent et décisif capitaine des Sang et Or.