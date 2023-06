Déjà ciblé par l'OM, un milieu de terrain de la Juventus de Turin intéresserait le RC Lens dans le cadre d'un transfert. Des discussions sont en cours.

Le mercato estival du RC Lens commence à prendre forme. Le club artésien a signé une premièrre recrue vendredi, en la personne de Stijn Spierings. Bien connu des championnats de France pour avoir porté les couleurs du Toulouse FC, le milieu de terrain néerlandais a paraphé un contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2027. Il était libre depuis son départ du club haut-garonnais cet été.

Cette première recrue devrait nous en dire plus sur l'orientation du mercato estival nordiste. Joseph Oughourlian, le président du Racing, n'a plus beaucoup d'espoir pour garder Seko Fofana. Le milieu franco-ivoirien a été souvent décisif en Ligue 1 (7 buts, 5 passes décisives) et compte nombre de courtisans. Toutefois, le dirigeant de 51 ans se montre gourmand en réclamant 35 millions d'euros pour ses services d'après le Corriere dello Sport. L'AC Milan, son plus récent prétendant, est prévenu.

Denis Zakaria pisté par le RC Lens

Malgré le recrutement de Stijn Spierings, le RC Lens veut viser plus haut pour remplacer Seko Fofana. Ou du moins, apporter de la concurrence à l'entrejeu. Selon les informations du quotidien La Repubblica, Joseph Oughourlian et Franck Haise, l'entraîneur du Racing tenteraient un coup impossible : le recrutement de Denis Zakaria. L'international suisse (49 sélections, 3 buts), bien que peu utilisé cette saison, possède un CV très riche sur le papier.

Avec un passage remarquable au Borussia Mönchengladbach (146 matchs, 11 buts) entre 2017 et 2022, il a été transféré à la Juventus de Turin lors de l'hiver 2022. Le tout, pour la somme de 4 millions d'euros. Il ne disputera que 12 matchs avant d'être prêté à Chelsea cette saison. Là-bas, il aura également peu joué (10 matchs) mais on peut noter son but en Ligue des Champions, en seulement deux rencontres disputées. Le RC Lens se voit bien le relancer, même s'il reste pour le moment prudent vis-à-vis de sa situation (sous contrat jusqu'en 2026). Il est estimé à 18 millions d'euros par le site Transfermarkt.