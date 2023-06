C’est maintenant officiel ! Le RC Lens tient sa première recrue estivale. Le club s’est offert un milieu de terrain libre de tout engagement.

Mercato RC Lens : Le RCL s'offre Stijn Spierings gratuitement

Le RC Lens a lancé son mercato d’été en s’attachant les services de Stijn Spierings (27 ans) comme prévu. C’est la première recrue d'été du club. Il a débarqué dans le Nord en provenance de Toulouse FC où il était en fin de contrat. Le milieu central a signé un bail de quatre saisons. Il s’est ainsi lié au RCL jusqu’en juin 2027 et portera le maillot floqué du N°5 des Artésiens. Ayant passé trois saisons au Téfécé, le Néerlandais était un joueur majeur de l’équipe toulousaine. « L’intégration de Stijn Spierings devrait, entre autres, être facilitée par la présence de Deiver Machado et Wesley Saïd dans l’effectif, deux joueurs avec qui il a évolué à Toulouse », a précisé le club qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions 2023-2024.

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille se félicite de la signature d’un joueur, qui est parmi les meilleurs milieux récupérateurs dans les 5 grands championnats. « Nous sommes ravis de poursuivre ce mercato estival par la signature de Stijn Spierings. Au-delà de sa saison particulièrement aboutie avec le TFC et de ses statistiques de meilleur récupérateur de ballons dans les 5 grands championnats, nous accueillons un homme mature, équilibré qui a manifesté une grande volonté de nous rejoindre. Stijn vient renforcer notre entrejeu et apporter, par son profil, des caractéristiques supplémentaires au groupe de Franck Haise. Très heureux de cette signature et du timing de celle-ci : c’est très positif de pouvoir compter sur Stijn dès la reprise la semaine prochaine », a-t-il déclaré.