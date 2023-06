Après une saison réussie, Bradley Barcola s'est exprimé dans la presse sur son avenir. Le jeune ailier de l'OL espère confirmer lors du prochain exercice.

Il est l'une des rares éclaircies dans la dernière saison de l'Olympique Lyonnais. À seulement 20 ans, Bradley Barcola a ébloui les supporters de son talent, en partie grâce à ses combinaisons avec Alexandre Lacazette. Le jeune attaquant, formé au club rhodanien, a réalisé un deuxième exercice encore plus prometteur que le premier chez les professionnels. Avec 7 buts et 8 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, c'est son meilleur bilan.

Sa valeur a logiquement grimpé avant l'ouverture du mercato estival. Le site Transfermarkt croit savoir que son prix serait désormais de 7 millions d'euros. Cependant, l'OL ne devrait pas le vendre de sitôt. Bradley Barcola a fait une jolie déclaration envers son club, dans un entretien accordé à L'Équipe.

Bradley Barcola : « J’ai une saison à confirmer »

Pour éviter toute rumeur sur un éventuel départ, Bradley Barcola a parlé sans langue de bois de son avenir. « J’ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j’ai juste fait six mois… Je suis bien à l’OL, j’espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J’ai besoin de faire une saison pleine, que je commence dans la peau d’un titulaire » a-t-il lâché.

Reste à savoir si John Textor, le président du club rhodanien compte sur lui cet été. Sauf rebondissement, Barcola devrait bien faire partie des cadres la saison prochaine. De plus, l'homme d'affaires américain a été rattrapé par la DNCG il y a quelques jours, pour des problèmes financiers. Il devrait donc se concentrer sur sa principale promesse faite aux supporters : rendre l'équipe plus compétitive. Cela devrait passer par le fait de garder Barcola et d'injecter une grande somme dans les finances de l'OL cet été.