Kylian Mbappé semble de plus en plus proche d’un départ du PSG. Il aurait même déjà annoncé son départ pour le Real Madrid à certains de ses coéquipiers.

Mercato PSG : Accord à plus de 200M€ pour Kylian Mbappé ?

Après la décision de Kylian Mbappé de ne pas lever son option d’une saison en plus contenue dans son contrat qui expire en juin 2024, le Paris Saint-Germain s’est résolu à le vendre dès cet été pour éviter de le voir partir gratuitement dans douze mois. Malgré la volonté du joueur de rester au PSG la saison prochaine, l’émir du Qatar aurait clairement instruit Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos d’ouvrir des négociations avec tous les prétendants du champion du monde 2018, y compris le Real Madrid.

Et selon les informations du journaliste Tomas Gonzalez-Martin, la mère et agente du numéro 7 parisien, Fayza Lamari, discuterait en secret avec Florentino Pérez depuis plusieurs mois et serait également en pourparlers avec le Qatar pour finaliser le départ. Si le Paris SG espère encaisser 250 millions d’euros, plus 50 millions d’euros en bonus, les Merengues proposeraient 200 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus. L’affaire est bien avancée que Mbappé aurait déjà fait ses adieux à certains de ses proches.

Marquinhos, Hakimi et Kimpembé au courant pour le départ de Mbappé ?

En effet, El Debate assure que Kylian Mbappé aurait déjà annoncé à trois de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, notamment Marquinhos, Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi, qu'il allait rejoindre les rangs du Real Madrid cet été. Le média espagnol indique qu’au cours des dernières heures, d’énormes progrès ont été réalisés dans ce dossier, à tel point que « le Real Madrid pense pouvoir signer Kylian Mbappé dans les deux prochaines semaines. » Toujours selon la même source, un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2029, et un salaire de 32 millions d’euros annuels, plus 65% des droits à l'image, attendraient le meilleur buteur de l’histoire du PSG à Madrid. Après le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite, le Real Madrid serait donc sur le point d'enregistrer l'arrivée de Kylian Mbappé.