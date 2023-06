Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons pourrait revenir au PSG, et une tendance se dégage à Paris.

Mercato PSG : Une clause de rachat à 6 millions d'euros pour Xavi Simons

La semaine dernière, les supporters du Paris Saint-Germain apprenaient avec joie que le PSG disposait d'une clause de rachat à seulement 6 millions d'euros pour faire revenir Xavi Simons cet été. Toutefois, cette clause ne peut-être levée que durant le mois de juillet, entre le 1er et le 31 du mois.

Malgré cela, l'opportunité est de taille pour les dirigeants parisiens, d'autant plus quand on constate les performances de Xavi Simons avec le PSV Eindhoven cette saison. Arrivé l'été dernier dans le club néerlandais, le jeune milieu offensif de 20 ans a impressionné tout son monde, avec 19 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en 34 matches de championnat.

Des statistiques impressionnantes qui font saliver les dirigeants parisiens, désireux de le faire revenir à Paris dans les prochaines semaines. Cependant, le PSG n'est pas seul à décider, car Xavi Simons doit d'abord réfléchir à son avenir et plus précisément à sa futur destination.

Xavi Simons n'envisage pas de revenir au PSG

Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Actuellement en vacances après une saison plus que réussie, Xavi Simons n'envisagerait pas de revenir à Paris cet été, comme l'annonce L'Équipe. En effet, le quotidien sportif explique qu'à l'heure actuelle, la tendance pencherait plus pour une prolongation de contrat du côté du PSV Eindhoven, club auquel il est lié jusqu'en 2027.

Dans la tête du milieu offensif néerlandais, pas question d'aller dans un grand club européen pour rester sur le banc. Le but est de continuer sur sa lancée, et d'être titulaire à chaque rencontre, avec sans doute l'Euro 2024 dans un coin de sa tête si les Pays-Bas parviennent à sortir des qualifications. Le voir revenir au PSG devient donc assez hypothétique, au grand dam des supporters parisiens.