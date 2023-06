Le président de l'OM, Pablo Longoria, avait coché le nom d'un latéral de Premier League pour son mercato. Malheureusement, celui-ci est trop cher.

L'Olympique de Marseille n'a pas encore fait de folies malgré l'ouverture du mercato estival (10 juin). Le club phocéen, qui a terminé troisième lors de la dernière saison de Ligue 1, veut conserver en priorité des cadres comme Alexis Sanchez. L'attaquant chilien, auteur de 18 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, arrive en fin de contrat mais n'a toujours pas prolongé.

Ainsi, la situation reste complexe pour Pablo Longoria et la direction phocéenne. Le président de l'OM espère une issue favorable, car il a des plans pour le prochain exercice. Selon L'Équipe, le dirigeant espagnol voudrait qu'Alexis Sanchez soit accompagné de deux nouveaux attaquants cet été. Quelques pistes avaient été notées (Marcus Thuram, retour d'Arkadiusz Milik) mais ont rapidement été abandonnées.

Pablo Longoria fait déjà une croix sur Antonee Robinson

Parmi les autres cibles de l'Olympique de Marseille, on retrouve Antonee Robinson. À la recherche d'un latéral gauche pour compenser le probable retour de Nuno Tavares à Arsenal, le club phocéen était très intéressé par son profil selon The London Evening Standard. À 25 ans, Robinson a pris part à 35 matchs de Premier League avec Fulham cette saison. Toutefois, la piste devrait vite se refermer pour Pablo Longoria.

Tout d'abord, le prix du défenseur américain serait bien trop cher pour les finances de Marseille. Celui-ci est estimé à 40 millions d'euros d'après la presse anglaise. Son transfert, s'il se réalisait à cette somme-là, pourrait ainsi être le plus onéreux de l'histoire de l'OM. Ayant déjà dépensé 32 millions d'euros pour s'offrir les services de Vitinha l'hiver dernier, pour des résultats peu convaincants, Longoria devrait donc s'abstenir. Et si cet argument ne suffisait pas, il y a également une forte concurrence dans le dossier. Manchester City, Newcastle et le Milan AC ont aussi coché son nom cet été.