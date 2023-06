Décidément, Aurelio de Laurentiis, président du SSC Naples, n’entend pas faire de cadeau aux courtisans de Victor Osimhen. Le PSG l’a appris à ses dépens.

Mercato PSG : Victor Osimhen, priorité estivale de Luis Campos

Pour ce mercato estival, Luis Campos a fait du recrutement d’un attaquant de pointe la priorité au niveau du Paris Saint-Germain. Le conseiller football du club de la capitale, qui connaît bien le joueur pour l’avoir fait venir à Lille à l’été 2019 en provenance de Charleroi, a fait de Victor Osimhen sa principale cible. Et malgré la rude concurrence de clubs anglais et allemands, le PSG avance ses pions dans ce dossier en mettant toutes les chances de son côté. Seulement, il faudra encore beaucoup plus pour espérer faire craquer Aurelio de Laurentiis, l’imperturbable président du SSC Naples.

Mercato PSG : 100M€ insuffisants pour Victor Osimhen ?

En effet, d’après les informations divulguées par La Gazzetta dello Sport, la direction du Paris Saint-Germain serait effectivement passée à l’offensive pour recruter l’attaquant de Naples. Mais la première tentative du club de la capitale d’un montant de 100 millions d’euros aurait était refusé par Aurelio De Laurentiis. Dans ce dossier, des clubs de Premier League pourraient faire des propositions plus importantes dans les jours à venir. Toujours selon la même source, l’agent du buteur de 24 ans serait en contact permanent avec le président du récent champion d’Italie, qui souhaiterait garder son joueur et prolonger son contrat qui expire en juin 2025.

Toutefois, en cas de départ de l’ancien protégé de Christophe Galtier, De Laurentiis aurait pour objectif numéro 1 pour le remplacer, l’international canadien Jonathan David du LOSC (23 ans), ensuite le Danois Rasmus Hojlund (20 ans, Atalanta Bergame) ou le Portugais Beto (25 ans, Udinese). Alors que Harry Kane donne sa préférence au Bayern Munich en cas de départ de Tottenham cet été, la recherche d’un numéro 9 s’annonce très compliquée pour le Paris SG.