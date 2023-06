Alors qu'il est à la recherche de deux attaquants durant le mercato estival, l'intérêt de Pablo Longoria pour Elye Wahi est confirmé.

Mercato OM : Elye Wahi figure dans les petits papiers de Pablo Longoria

Pablo Longoria veut frapper fort cet été. Pas forcément très satisfait du bilan sportif de l'OM en fin de saison, le président marseillais veut rectifier le tir en renforçant de manière considérable l'effectif phocéen. Chaque poste est concerné, notamment le secteur offensif, où deux attaquants sont visés par Pablo Longoria.

En ayant choisi Marcelino comme nouvel entraîneur, lui qui est un adepte du 4-4-2, le dirigeant marseillais va devoir lui offrir les moyens nécessaires pour mettre sa tactique et son style de jeu en place, et le secteur offensif sera un élément déterminant. Si l'OM est allé chercher Vitinha l'hiver dernier pour 32 millions d'euros, l'attaquant portugais peine à convaincre en interne, et tout miser sur lui la saison prochaine est un pari que ne veut pas prendre la diretion marseillaise.

À l'heure actuelle, plusieurs noms sont étudiés en interne pour le rôle de numéro 9, dont celui d'Elye Wahi, qui avait déjà été évoqué à Marseille au mois de janvier. En effet, selon les informations du Parisien, Pablo Longoria serait intéressé par l'attaquant montpelliérain, auteur d'une excellente saison dans l'Hérault, avec pas moins de 19 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées.

Le tarif est élevé pour Elye Wahi

Pour satisfaire les exigences des dirigeants montpelliérains, Pablo Longoria devra sortir le chéquier cet été. Le Montpellier HSC n'a pas l'intention de brader son joueur, et attend a minima entre 35 et 40 millions d'euros pour accepter de céder Elye Wahi. Une somme conséquente pour l'OM, qui ne correspond pas vraiment au projet de son président. Cette piste devrait donc rapidement être mise de côté par la direction marseillaise, qui discute également avec Mehdi Taremi, l'attaquant du FC Porto.