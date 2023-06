Annoncé un temps du côté du Toulouse FC, un attaquant belge devrait finalement s'engager aux Pays-Bas, à Heracles Almelo.

Mercato Toulouse FC : Le jeune espoir Bryan Limbombe s'éloigne du TFC

Le TFC a vécu une saison pleine avec une 13e place en Ligue 1 et un succès en Coupe de France, synonyme de qualification européenne. Pour s'armer, les dirigeants toulousains avaient jeté leur dévolu sur Bryan Limbombe, jeune attaquant de 21 ans évoluant au Roda JC aux Pays-Bas. Ce n'est pas la première fois que l'international belge suscite l'intérêt du club. L'année dernière, le club avait tenté d'enrôler le joueur, sans succès.

En début de mois, Foot Mercato annonçait qu'un accord entre Bryan Limbombe et le club d'Occitanie était bouclé. Cependant, la donne aurait changé, car selon L'Équipe, l'attaquant va rester aux Pays-Bas et s'engager avec le Heracles Almelo, tout juste promu en Eredivisie.

Un nouveau coup dur pour le TFC

On ne peut pas dire que le Toulouse FC réalise un mercato estival parfait pour le moment. Même si les Violets ont pu enregistrer la venue d'Ibrahim Cissoko et de César Gelabert, c'est surtout au niveau des départs que le club s'active. Les hommes forts de cette saison, Branco van den Boomen parti à l'Ajax et l'arrivée de Stijn Spierings du côté du RC Lens, mettent un vrai coup de plomb au mercato du Téfécé.

De plus, le club attend la décision de l'UEFA pour savoir s'il pourra jouer l'Europa League la saison prochaine. Malgré sa victoire, les Violets ne sont pas sûrs de disputer la compétition. En effet, le club est détenu par le fond d'investissement RedBird qui est aussi l'actionnaire majoritaire du Milan AC. Le réglement de la FIFA est clair : deux clubs qui possèdent le même fond d'investissement ne peuvent pas participer à la même compétition.

Les membres américains du conseil d'administration ont donc démissionné pour que le club ait une chance de joueur une coupe européenne. Et même si le club lombard s'est qualifié pour la Champions League, le risque de voir les équipes présentes toutes les deux en C3 existe. La décision est attendue pour cette semaine et nul doute que le résultat influencera le mercato toulousain.