Grand agitateur du mercato, le RC Lens est sur tous les fronts pour renforcer son effectif. Le RCL a formulé une seconde offre pour un milieu du RC Strasbourg.

Mercato RC Lens : Une nouvelle offre refusée pour Habib Diarra

Le RC Lens va perdre Seko Fofana qui devrait s'envoler prochainement pour l'Arabie saoudite. Conscient que son départ va laisser un gros vide au milieu de terrain, le club nordiste s'active de toute part. Après avoir officialisé l'arrivée de Stijn Spierings du Toulouse FC et celle d'Andy Diouf, les Sang et Or pourraient enrôler un autre joueur bien connu de la Ligue 1.

En effet, L'Équipe révèle qu'une offre de 14 millions d'euros a été formulée pour s'arracher les services du milieu du RC Strasbourg, Habib Diarra. L'international espoir français totalise 30 matchs cette saison pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées.

Le dossier Diarra s'annonce compliqué

Le RC Lens n'en est pas à son premier coup d'essai avec le joueur de 19 ans. Une première offre avait été formulée, mais aussitôt refusée par la direction strasbourgeoise qui voit en Habib Diarra un joueur clé pour la saison prochaine. Mais les 2es de Ligue 1 ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et vont intensifier leurs efforts pour s'arracher les services du polyvalent milieu de terrain.

Pour Franck Haise, sa polyvalence et ses efforts défensifs font de lui un excellent candidat pour l'entrejeu. Il sera difficile pour le RCSA de retenir son jeune espoir car le joueur a envie de rejoindre l'équipe lensoise qui participera à la prochaine Ligue des Champions. Le RC Strasbourg a fixé le prix de 20 millions pour sa pépite et ne compte pas s'en séparer aussi facilement.

Après avoir limogé Frédéric Antonetti suite au rachat du propriétaire de Chelsea, l'objectif du RC Strasbourg est de construire une équipe compétitive. Vendre un joueur comme Habib Diarra serait un mauvais départ, tant le joueur a apporté dans une formation à la peine cette saison.