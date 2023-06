Alors que l'Arabie saoudite sonde le mercato européen depuis plusieurs semaines, Seko Fofana du RC Lens pourrait prendre cette direction.

Mercato RC Lens : Seko Fofana se rapproche d'un départ

Qui aurait imaginé il y a quelques mois que l'Arabie saoudite deviendrait un acteur majeur sur le marché des transferts ? Après les arrivées de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Edouard Mendy, c'est Seko Fofana qui est dans leur viseur. Le capitaine du RC Lens sort d'une saison pleine avec 39 matchs joués pour 9 buts et 6 passes décisives. Une saison pleine qui a attiré l'œil des écuries européennes, mais aussi des Saoudiens et particulièrement celui d'Al-Nassr qui aurait proposé plus de 40 millions d'euros pour s'attirer les services du milieu de terrain.

Des discussions en cours entre Seko Fofana et Al-Nassr

Seko Fofana, qui a prolongé son contrat en juin 2022, dispose d'une porte de sortie si le transfert convient à toutes les parties. Dans un communiqué relayé par L'Équipe, le RC Lens confirme des discussions sans évoquer un réel transfert. "Le club confirme des échanges entre Al-Nassr et Seko Fofana/son entourage d’un côté. Et de l’autre entre Seko Fofana/son entourage et le Racing. Les échanges s’inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l’intérêt de toutes les parties prenantes."

L'ancien joueur de Manchester City a connu un début de saison compliqué avec les Sang et Or, mais l'après Coupe du Monde a permis à l'international ivoirien de retrouver son niveau de jeu en assurant une place européenne, une première depuis la saison 2002-2003. Si la destination peut paraître étonnante pour un joueur de 28 ans, qui n'a jamais caché son envie de jouer une compétition européenne, il reste difficile pour les clubs de rivaliser avec les salaires mirobolants proposés par l'Arabie saoudite.

Le joueur qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025 pourrait rejoindre le Golfe. Il trouverait dans son équipe un certain Cristiano Ronaldo et Hakim Ziyech qui devrait lui aussi rejoindre Al-Nassr.