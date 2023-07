Alors que son avenir à la tête du RC Lens était assez incertain, découvrez le choix de Franck Haise pour la saison prochaine.

Le RC Lens peut enfin souffler, Franck Haise va rester

Lors de la remise des trophées UNFP en mai dernier, Franck Haise, élu meilleur coach de l'année en Ligue 1 lors de cette cérémonie, avait laissé planer le doute quant à son avenir au sein du club lensois. Il avait laissé entendre que son avenir à la tête de l'équipe n'était pas assuré. Mais, dans son édition du jour, L'Équipe affirme que Franck Haise va continuer l'aventure au sein du club nordique, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.

Les dirigeants lensois ont donc su convaincre l'entraîneur de 52 ans, qui n'a pas caché qu'il avait des envies d'ailleurs, notamment en Premier League, où un challenge le tenterait bien. Franck Haise était aussi convoité par Nice, mais il a fait le choix de continuer au RC Lens. Il se peut que ce soit donc la dernière saison de Franck Haise à la tête des Sang et Or.

Franck Haise voulait des garanties

Lors d'une rencontre au début du mois de juin avec ses dirigeants, Franck Haise voulait des garanties, notamment celle d'avoir un effectif compétitif capable de jouer la Ligue des Champions. Grégory Thil, le directeur sportif du RC Lens s'est donc activé sur le marché des transferts, et deux recrues ont d'ores et déjà été officialisées, Morgan Guilavogui, attaquant guinéen de 25 ans en provenance du Paris FC et Stijn Spierings, arrivé librement du Toulouse FC.

Mais Grégory Thil ne s'est pas arrêté là. Andy Diouf, un milieu de terrain français de 20 ans très prometteur va devenir la recrue la plus chère de l'histoire du club, 15 millions d'euros. Le FC Bâle, va donc récupérer un joli chèque pour le milieu de joueur français, qui avait été acheté définitivement par le club suisse pour 5,5 millions d'euros au Stade Rennais, il y a quelques semaines de cela.

Le RC Lens va aussi probablement perdre les 2 meilleurs joueurs de son effectif, Seko Fofana et Loïs Openda. Le milieu ivoirien va lui se diriger vers le nouvel Eldorado du football, l'Arabie Saoudite et plus précisément Al-Nassr, tandis que l'attaquant belge pousse pour rejoindre le RB Leipzig.

Ces deux départs vont évidemment remplir les caisses lensoises puisque Seko Fofana partira pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros, et le RC Lens a fixé le prix de Loïs Openda à 50 millions d'euros minimum, de quoi faire un très bon mercato côté lensois.