C’est officiel, le RC Lens tient sa troisième recrue estivale. Comme pressenti, un joueur offensif s’est engagé avec le club nordiste en provenance de la Ligue 2.

Mercato RC Lens : Morgan Guilavogui se lie au RCL jusqu'en 2027

Dans les tuyaux ces derniers jours, le transfert de Morgan Guilavogui (25 ans) au RC Lens est maintenant officiel. Il a paraphé un bail de quatre saisons avec le RCL, jusqu’en juin 2027. Après deux ans au SC Toulon (2018-2020), puis trois saisons au Paris FC (2020-2023) en Ligue 2, le polyvalent ailier droit va découvrir la Ligue 1, mais aussi la Ligue des Champions sous le maillot des Sang et Or. Il est la 3e recrue estivale lensoise après Stijn Spierings (Toulouse FC) et Neil El Aynaoui (AS Nancy), en attendant Andy Diouf du FC Bâle.

« Le temps est donc venu pour Morgan Guilavogui de franchir un nouveau palier. En renforçant les rangs de l’équipe de Franck Haise dès l’exercice 2023-2024, l’attaquant guinéen donne une nouvelle dimension à sa carrière aux ambitions nationales et européennes. Il monte en puissance en rejoignant le Racing Club de Lens », a communiqué le RC Lens.

Mercato RC Lens : Pouille apprécie la polyvalence et les qualités de Morgan Guilavogui

Grâce à 15 réalisations en 35 matchs la saison dernière avec le PFC, Morgan Guilavogui avait fini à la 5e place au classement des meilleurs buteurs de Ligue 2. Arnaud Pouille, directeur général du club nordiste, se félicite de la signature de l’international guinéen (11 sélections) : « Le profil de Morgan n’a pas été linéaire, mais s’est construit, dans le travail, la résilience et cette ambition qui l’a toujours accompagné. Nous sommes heureux d’accueillir un joueur qui arrive à pleine maturité après deux saisons réussies en Ligue 2. Morgan est un joueur offensif polyvalent […]. Nous croyons en sa capacité à s’accomplir dans l’élite et à mettre sa polyvalence et ses qualités au service du collectif. »