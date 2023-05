Après la victoire de son équipe face à l’ES TRoyes AC, le coach du Stade Rennais, Bruno Genesio, a donné des nouvelles de son attaquant Arnaud Kalimuendo.

Bruno Genesio attend Arnaud Kalimuendo face à Ajaccio

Dimanche après-midi, le Stade Rennais est revenu dans la course à l’Europe en s’imposant largement face à l’ES Troyes (4-0), à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Mais lors de cette victoire, Bruno Genesio a été contraint de se passer des services de son avant-centre Arnaud Kalimuendo. Annoncé dans le groupe pour affronter la bande à Adil Rami, le joueur formé au Paris Saint-Germain était finalement absent sur la feuille de match du Stade Rennais. Après le match, l’entraîneur rennais a donc tout logiquement été interrogé sur cette absence surprise.

« Suite au coup sur le pied qu’il a pris lors du dernier match contre Nice, toute la semaine il est resté en soins. Il a essayé hier de s’entrainer, malheureusement il avait encore des douleurs qui le gênaient beaucoup trop. On a essayé jusque ce matin de le concerner au moins pour qu’il soit remplaçant. Mais ça n’a pas été possible. On n’a pas pris de risques, il sera présent la semaine prochaine », a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse d’après-match.

Arnaud Kalimuendo sera donc de retour avec ses coéquipiers lors du déplacement à Ajaccio pour la 36e journée du Championnat. Scotché à la sixième place malgré son large succès, qui a officiellement envoyé l’ES Troyes AC en Ligue 2, le Stade Rennais ne compte plus qu’un point de retard sur le LOSC, cinquième.