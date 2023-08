Alors que son arrivée a été officialisée à Bollaert dimanche soir, Elye Wahi a déjà fait l'objet d'une critique de la part d'un ancien défenseur de Ligue 1.

Mercato RC Lens : Adil Rami se paye déjà Elye Wahi

Il n'a même pas encore disputé son premier match avec les Sang et Or qu'il essuie déjà une première critique. Fraîchement arrivé au RC Lens en provenance du Montpellier HSC contre un chèque de 35 millions d'euros, Elye Wahi a été présenté à Bollaert dimanche soir devant les supporters du club artésien, avant d'assister au match nul de son équipe face au Stade Rennais 1-1. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives la saison passée, l'international Espoirs français suscite de nombreuses attentes du côté du RC Lens, mais un ancien défenseur de Ligue 1 n'a pas manqué de remettre les choses au clair.

Désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo après sa dernière aventure à l'ESTAC, Adil Rami est connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche. Et lorsqu'il a fallu évoquer l'arrivée d'Elye Wahi au RCL, l'ancien défenseur des Bleus est resté fidèle à sa réputation, et a envoyé un petit tacle au nouveau numéro 9 lensois. "Un bon choix de Lens ? Je ne sais pas. J’ai arrêté le foot il n’y pas si longtemps que cela et j’ai réussi à le mettre en cage. Si je l’ai mis en cage, c’est que ce n’est pas bon signe pour les Lensois. Blague à part, c’est un bon joueur."

Franck Haise satisfait de l'arrivée d'Elye Wahi

Avec son secteur offensif qui est désormais orphelin de Loïs Openda, Franck Haise voulait un joueur capable de prendre la profondeur. Avec l'arrivée d'Elye Wahi, l'entraîneur lensois est servi, et il s'est grandement réjoui de l'arrivée de la nouvelle recrue artésienne. "On sait qu’on est capable de faire un certain nombre de choses dans notre animation offensive, mais il faut aussi cette vitesse, la capacité à attaquer la profondeur, sur des situations de transition notamment. Il peut nous apporter des choses sur lesquelles on ne pouvait pas aller. C’était le profil recherché." Dès le week-end prochain, nul doute qu'Elye Wahi voudra confirmer les propos de son entraîneur à l'occasion du choc face au PSG.