Alors que son arrivée au PSG n’est plus qu’une question de temps, Luis Enrique souhaiterait avoir dans son équipe deux super cracks de Liga.

Mercato PSG : Luis Enrique réclame Joao Félix à Paris

Déjà évoquée au Paris Saint-Germain l’hiver passé, la rumeur Joao Félix est revenue à la surface ces dernières heures. En selon les informations du média espagnol Relevo, le futur successeur de Christophe Galtier, Luis Enrique, serait un grand fan de l’attaquant de l’Atlético Madrid et aurait expressément demandé à Nasser Al-Khelaïfi de se positionner pour tenter de le recruter cet été afin de renforcer le secteur offensif des Rouge et Bleu. De retour à Madrid après un prêt de six mois à Chelsea, le milieu de terrain offensif ne souhaite pas rester chez les Colchoneros, où ses relations avec son entraîneur Diego Simeone sont toujours fraîches.

Joao Félix pourrait donc accepter de venir se relancer au Paris SG, où son agent Jorge Mendes dispose de solides relations avec les décideurs parisiens, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller football, Luis Campos. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le compatriote de Cristiano Ronaldo est estimé à 50 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, quatre ans après son transfert en provenance du Benfica Lisbonne pour 127 millions d’euros. D’ailleurs, Joao Félix a liké sur Instagram le post de Fabrizio Romano annonçant l'arrivée imminente de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Une manière d'afficher son intérêt pour le challenge parisien ? En attendant de connaître la réponse du Golden Boy 2019, l’ancien coach du Barça aimerait également voir un autre crack de Liga le suivre dans son aventure parisienne.

Mercato PSG : Luis Enrique cible Rodrygo en cas de départ de Mbappé

Avec l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le futur coach du Paris Saint-Germain réfléchirait en ce moment aux options à considérer si le capitaine de l’équipe de France venait effectivement à rejoindre le Real Madrid. D’après les informations du média espagnol AS, le futur coach du PSG, Luis Enrique réfléchirait depuis deux jours aux options à prendre concernant le mercato. Le journaliste Paco Buyo a ainsi révélé en exclusivité sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito que Luis Enrique en pincerait pour l’attaquant brésilien du Real Madrid, Rodrygo Goes.

S’il ne peut pas compter sur Mbappé la saison prochaine, le technicien espagnol aimerait pouvoir compter le compatriote de Neymar avec lui dès cet été. Si le PSG ne devrait pas avoir de rude concurrence pour Joao Félix, la donne serait totalement différente pour Rodrygo (22 ans), qui pourrait être difficile à déloger de la Maison-Blanche.