Après l’extraordinaire réussite du coup tenté avec Christopher Nkunku, le RB Leipzig serait enclin à prendre un autre pari avec un autre titi du PSG.

Mercato PSG : Le RB Leipzig négocie avec El Chadaille Bitshiabu

Avec le départ probable de Josko Gvardiol à Manchester City pour remplacer Kyle Walker, annoncé au Bayern Munich, le RB Leipzig est à la recherche d’un défenseur central pour renforcer son effectif la saison prochaine. Et selon les informations de la presse allemande, El Chadaille Bitshiabu serait sur les tablettes des dirigeants de Leipzig.

En effet, le correspondant de Sky Sport Germany auprès du RB Leipzig assure que le coéquipier de Kylian Mbappé a fait le déplacement à Leipzig jeudi pour discuter avec les dirigeants de la formation de Bundesliga à propos d'un éventuel transfert, l'occasion aussi de visiter les installations de l’ancien club de Christopher Nkunku. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé entre le RB Leipzig et Bitshiabu, mais le Paris SG ne serait pas forcément opposé au départ de son défenseur de 18 ans.

Mercato PSG : Le Paris SG ne ferme pas la porte à Bitshiabu

Avec les arrivées imminentes de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, ainsi que les présences de Marquinhos, Presnel Kimbempe et Nordi Mukiele, dans les rangs du Paris Saint-Germain, El Chadaille Bitshiabu est conscient que son horizon est plus que sombre sous les ordres de Luis Enrique. Pour espérer du temps de jeu, l’international français des moins de 19 ans pourrait bien changer d’air dans les jours à venir.

Surtout que « contrairement à son camarade Warren Zaïre-Emery, jugé intransférable, la porte n'est pas fermée pour une sortie d'El Chadaille Bitshiabu », rapporte le journal Le Parisien. « En Allemagne, on valorise le parisien autour de 15M€. Reste à savoir si le club de la capitale acceptera de le vendre à ce prix-là », conclut le quotidien régional.