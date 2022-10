PSG Mercato : C’est déjà réglé pour le retour de Christopher Nkunku !

Publié par Team Foot Sur 7 le 03 octobre 2022 à 12:37

Rayonnant à Leipzig depuis son départ en 2019, Christopher Nkunku est régulièrement annoncé sur le retour au PSG. Mais Luis Campos a d’autres priorités.

PSG : Luis Campos lâche prise pour Christopher Nkunku

Meilleur buteur de Bundesliga devant Robert Lewandowski la saison dernière, Christopher Nkunku fait désormais partie des footballeurs les plus courtisés de la planète. Le milieu offensif formé au Paris Saint-Germain s’est rapidement imposé comme un buteur depuis son arrivée au RB Leipzig en juillet 2019 contre un chèque de 13 millions d’euros. À tel point que les médias étrangers et hexagonaux ont même évoqué un retour de l’enfant de Lagny-sur-Marne pour succéder à Angel Di Maria au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain.

D’autant que l’international français de 24 ans n’a jamais fermé la porte à un retour dans son club formateur. Toutefois, le journaliste Ben Jacobs du média CBS a révélé que les dirigeants du club de la capitale avaient effectivement envisagé la faisabilité d’un transfert de Nkunku, mais Luis Campos aurait finalement pris la résolution de ne pas passer à l’action dans ce dossier. Le retour du compatriote de Kylian Mbappé ne serait donc plus d’actualité chez les Rouge et Bleu.

Pour renforcer le secteur offensif de l’effectif du Paris SG, Luis Campos et ses recruteurs auraient d’autres idées pour l’été prochain, notamment le jeune international portugais Gonçalo Ramos (21 ans) pour lequel le Benfica Lisbonne réclame 40 millions d’euros. De son côté, Fabrizio Romano assure que l’attaquant de Leipzig se dirigerait tout droit vers un transfert à Chelsea.

Mercato PSG : Chelsea proche de conclure le transfert du Titi

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et de Manchester United, Christopher Nkunku devrait finalement s’engager en faveur de Chelsea. À en croire les informations divulguées ces dernières heures par Sport Bild, The Daily Telegraph et CBS Sports, le joueur du RB Leipzig aurait même déjà passé ses tests médicaux avec le club londonien en vue d’un transfert l’été prochain. De son côté, RMC Sport parle d’un accord de principe entre le Titi et les Blues sans que rien ne soit signé pour autant.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le coéquipier de Timo Werner pourrait ainsi quitter les rangs du RB Leipzig pour rallier la Premier League à l’issue de l’exercice 2022-2023. Pour sa rubrique hebdomadaire Ornstein on Monday, le journaliste du tabloïd The Athletic, David Ornstein, confirme également que l’ancien club entraîné par Thomas Tuchel est parvenu à faire signer un précontrat à Nkunku pour l’été prochain. Alors que Jürgen Klopp et Liverpool tenteraient eux aussi de convaincre l’ancien coéquipier de Neymar, Chelsea serait en excellente position dans ce dossier. Même si tout n’est pas encore entièrement réglé.

Chelsea veut négocier pour le prix de Christopher Nkunku avec le RB Leipzig

D’après les renseignements recueillis par RMC Sport, le protégé de Didier Deschamps avec l’équipe de France a donné son accord de principe à Todd Boehly pour un transfert à hauteur de 60 millions d’euros lors du marché de l’été 2023. Cependant, rien n’est encore définitif dans cette affaire et d’autres grands clubs européens tenteraient de renverser la tendance en proposant un salaire plus alléchant à Christopher Nkunku. Sur CaughtOffside, Fabrizio Romano a apporté des précisions sur ce dossier en indiquant notamment :

« D’après ce qu'on m'a dit, Nkunku a passé une visite médicale avec Chelsea - ce n'était pas une visite médicale personnelle, le personnel de Chelsea était là, et c'était pour Chelsea. Cela ne signifie pas que c'est une affaire conclue, la visite médicale a eu lieu il y a quelques semaines, et Chelsea a envoyé une proposition au joueur, qui est satisfait. Mais avec le RB Leipzig, il y a encore du travail à faire pour trouver un accord. »

Le spécialiste mercato de Sky Italia poursuit en expliquant que :

« On me dit que Chelsea va essayer de discuter du prix avec Leipzig, avant d'activer la clause en juin 2023. Il est donc possible qu'ils discutent d'un prix différent ou de conditions de paiement. Pour l'instant, Chelsea pousse et mène la course, également du côté du joueur. »

Le feuilleton Christopher Nkunku ne fait donc que commencer avec le RB Leipzig, Chelsea et Liverpool, mais sans le PSG de Messi, Neymar et Kylian Mbappé.