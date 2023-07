Priorité de l’OM pour cet été, Alexis Sanchez n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat. Mais Pablo Longoria n’abdique pas dans ce dossier.

Mercato OM : Alexis Sanchez veut des garanties avant de signer

Officiellement, Alexis Sanchez n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat. Mais Pablo Longoria ne compte pas laisser partir l’attaquant de 34 ans et maintient le contact avec son entourage depuis plusieurs semaines. Pas forcément opposé à l’idée de poursuivre l’aventure avec le club phocéen, l’international chilien attendrait tout de même des garanties sur le recrutement avant de signer un nouveau contrat sur la Canebière. Si l'arrivée du milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia peut être vue comme un premier pas dans ce sens, les dirigeants marseillais seraient déterminés à convaincre Alexis Sanchez, mais le temps presse.

Mercato OM : Javier Ribalta négocie avec le clan Alexis Sanchez

En négociations depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille et Alexis Sanchez ne parviennent toujours pas à accorder leur point de vue concernant une prolongation de contrat. Ce dimanche, le journal L’Équipe fait le point sur ce dossier et confirme qu'aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties, alors que la reprise de l'entraînement est prévue pour demain. Un calendrier qui « n’incite pas à l'optimisme », rapporte le journal sportif.

Pour autant, le directeur général du football marseillais, Javier Ribalta, et l'agent de l'ancien joueur de l’Inter Milan, Fernando Felicevich, ont échangé pour tenter de débloquer la situation ces dernières heures. Avec les barrages de la Ligue des Champions à préparer, le nouvel entraîneur phocéen, Marcelino, veut disposer d’un groupe au complet assez rapidement et Pablo Longoria s’active bien dans ce sens. La réponse devrait donc tomber rapidement dans cette affaire.