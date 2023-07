Le FC Lorient entamait sa reprise aujourd'hui avec des tests médicaux et physiques, mais selon Ouest-France, Régis Le Bris n'était pas présent.

Régis Le Bris veut quitter le FC Lorient

En mai dernier, Régis Le Bris avait informé son président Loïc Féry, de sa décision de quitter le FC Lorient, notamment à cause de plusieurs dysfonctionnements observés par l'entraîneur de 47 ans. Mais le président du club breton ne souhaite pas voir son entraîneur partir, et avait d'ailleurs fermer la porte à un départ vers l'OGC Nice dans un communiqué qui rendait le club niçois « responsable » de la situation tendue entre Le Bris et le FC Lorient.

À ce moment-là, l'OGC Nice, qui devait trouver un remplaçant à Didier Digard, était très intéressé par Régis Le Bris, mais le club niçois a finalement annoncé son nouvel entraîneur, Francesco Farioli, vendredi dernier. Entre-temps, le président des Merlus et Le Bris se sont rencontrés afin de s'expliquer sur la situation, mais cette rencontre a été la seule entre les deux hommes. On peut donc supposer que des désaccords existent toujours. À ce jour, il n'y a eu aucune communication officielle du club, ni même une conférence de presse annoncée.

Régis Le Bris de retour mercredi ?

Les tests physiques et médicaux des joueurs se poursuivront demain, et la séance de reprise sur le terrain est censée avoir lieu mercredi. Selon Ouest-France, Régis Le Bris devrait bel et bien être présent pour la reprise de l'entraînement même si les différends entre les deux parties ne sont toujours pas réglés. Les désaccords portent sur le fonctionnement quotidien du club, avec les prises de décisions, les prolongations de contrat ou encore le recrutement. Cependant, Régis Le Bris va pouvoir compter sur Ayman Kari, le jeune milieu de terrain, qui a été prêté un an de plus par le Paris Saint-Germain.

Cette reprise n'est que le début de la préparation lorientaise, qui s'étend jusqu'au 5 août prochain avec un match contre Bournemouth. Avant ce dernier match de préparation, trois autres rencontres de préparation seront disputées par les Merlus, la première contre Concarneau le 15 juillet, la seconde contre Guingamp le 22 juillet, et la dernière face au Havre le 29 juillet.