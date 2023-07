Alors qu'un départ durant ce mercato semblait inévitable pour Elye Wahi, ce dernier pourrait finalement rester au Montpellier HSC.

Mercato Montpellier HSC : Nicollin assure n'avoir reçu aucune offre pour Elye Wahi

Partira ou partira pas ? Telle est la question concernant la situation d'Elye Wahi au Montpellier HSC. Courtisé par de nombreux clubs l'hiver dernier, l'attaquant du MHSC, auteur d'une deuxième partie de saison fantastique, se dirigeait tout droit vers un départ cet été. Mais d'après les dernières déclarations de Laurent Nicollin ce lundi, il n'y aurait à l'heure actuelle aucun prétendant pour sa jeune pépite.

"On est le 3 juillet, le mercato finit le 1er septembre. S'il doit partir, il partir, s'il doit rester, il restera. Il n'y a pas d'inquiétudes là-dessus. La seule gêne, c'est qu'il y ait un départ, le 26 ou le 27 août, c'est toujours emmerdant pour se retourner et prendre quelqu'un. Malheureusement, le football, depuis quelques années, est plus compliqué. Ca ne se fait pas toujours comme on veut que ça se fasse. Je n'ai pas eu d'offres pour Elye Wahi." Une précision importante qui devrait redonner un peu d'espoir aux supporters montpelliérains, même si le mercato estival est loin d'être terminé.

Laurent Nicollin veut 35 millions d'euros pour Elye Wahi

Si aucune offre n'est encore arrivée sur la table du président montpelliérain, cela ne veut pas dire qu'Elye Wahi ne partira pas cet été. De nombreux clubs anglais avait déjà coché son nom il y a quelques semaines, et à tout moment, l'un d'entre eux peut passer à l'action en formulant une offre au MHSC.

Pour rappel, Laurent Nicollin a fixé le prix de son attaquant à 35 millions d'euros, et pas question pour lui de céder sa jeune pépite pour un montant inférieur. En ce qui concerne le joueur, être au coeur d'un nouveau projet cette saison ne lui déplairait, mais voudrait rester en Ligue 1 d'après ses dires en fin de saison dernière.