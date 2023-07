Le gardien de l’OM, Pau Lopez, risque de voir son statut de titulaire remis en cause durant ce mercato. Un nouveau portier est attendu à Marseille.

Mercato OM : Un nouveau gardien de but pour concurrencer Pau Lopez

L’Olympique de Marseille anime l'actualité mercato depuis quelques jours. La signature de Geoffrey Kondogbia, milieu de terrain arrivé en provenance de l’Atlético Madrid, n’est que le début des mouvements attendus à l’OM cet été. En effet, le nouvel entraîneur Marcelino souhaite façonner son équipe à son image en vue de mieux préparer les échanges à venir, dont les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Le technicien espagnol est même attendu ce lundi à Marseille pour sa prise de fonction. En attendant, il a déjà identifié les postes à renforcer cet été. Si de nouveaux attaquants et des latéraux sont attendus à l’OM cet été, le poste de gardien de but connaitra aussi des changements dans les prochains jours. Comme l’indique La Provence dans son article du jour, la direction marseillaise est déjà à la recherche d'un gardien numéro 2 ou d’un numéro 1 pour concurrencer Pau Lopez la saison prochaine.

Pau Lopez devra batailler pour conserver sa place de numéro 1 à Marseille

Il faut reconnaitre que le portier espagnol ne s’est pas montré très rassurant dans les buts marseillais durant le dernier exercice en enchainant de piètres prestations. L'OM souhaite donc trouver un gardien qui pourra concurrencer, voire remplacer Pau Lopez et améliorer le niveau de performance du secteur défensif. Un gardien numéro 2 de qualité sera une alternative intéressante pour élargir la profondeur de l'effectif et surtout combler le départ de Ruben Blanco, retourné au Celta Vigo.

Les dirigeants de l’OM travaillent déjà en coulisse pour faire venir un nouveau gardien de but. Reste à savoir qui sera l’heureux élu. Les noms d’Alban Lafont (FC Nantes) et Yassine Bounou (FC Nantes) ont circulé ces derniers temps à Marseille sans vraiment se concrétiser. Quoi qu’il en soit, la venue d’un dernier rempart à l’OM ne fera pas que des heureux au club et en premier lieu, Pau Lopez. Prévenu que la direction phocéenne s’active pour recruter un gardien, l'ancien joueur de l'AS Rome devra batailler pour conserver sa place de titulaire indiscutable à Marseille.